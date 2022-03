„Dachte, bin gleich weg“: Hochschwangere Anne Wünsche bekommt beim Wimpern machen schlimme Kreislaufprobleme

Von: Alica Plate

Anne Wünsche plagen Kreislaufprobleme in der Schwangerschaft © Screenshot/Instagram/anne_wuensche

Der Besuch in einem Beautysalon wurde für Anne Wünsche zu einer großen Herausforderung. Die schwangere Influencerin hatte mit heftigen Kreislaufproblemen zu kämpfen. Am Ende musste sie die Beauty-Session abbrechen.

Köln - Anne Wünsche kann es kaum erwarten, endlich ihren ersten Sohn in den Armen zu halten. Nachdem die ehemalige „Berlin Tag und Nacht“-Darstellerin bereits zwei Töchter zur Welt gebracht hat, macht der Sohn in Kürze das Glück der jungen Familie vollkommen. Doch die Schwangerschaft stellt das Leben der 30-Jährigen derzeit mächtig auf den Kopf - Anne hat nicht nur immer wieder mit Heißhungerattacken zu kämpfen, sondern wäre kürzlich beinahe Ohnmächtig geworden, wie tz.de berichtet.

Anne Wünsche hat in der Schwangerschaft mit Wehwehchen zu kämpfen

Lange ließ die dicke Babykugel bei Anne Wünsche auf sich warten. Doch seit ein paar Wochen ist der Bauch des Realitystars nicht mehr zu übersehen - genau das macht die 30-Jährige extrem stolz. Doch mit der Kugel schlichen sich auch etliche Schwangerschaft-Wehwehchen ein. Von Müdigkeit bis hin zu Kreislaufproblemen.

Der Beautyausflug von Anne Wünsche wäre beinahe dramatisch geendet. Denn wie die Influencerin in ihrer Instagram-Story enthüllt, musste sie ihre Wimpern-Session aufgrund von Kreislaufproblemen kürzlich unterbrechen.

Anne Wünsche hat heftige Kreislaufprobleme und muss ihre Beauty-Session deshalb unterbrechen

Seit mehreren Jahren lässt sich Anne Wünsche ihre Wimpern künstlich auffüllen und verlängern. Doch mit einer dicken Kugel stillzuliegen, wurde für die 30-Jährige regelrecht zur Qual, wie sie auf Instagram zu verstehen gibt: „Das hatte ich auch noch nie. Lag gerade 40 min beim Wimpern machen und auf einmal bekam ich so krasse Kreislaufprobleme... wir mussten abbrechen.“

Anschließend macht sie das Ausmaß nochmal deutlicher: „Hätte nochmal mindestens 30 min liegen müssen, aber es ging nicht mehr. Dachte, bin gleich weg. So mit einmal... Ich fing an zu schwitzen und wie man es halt kennt, musste ich mich gerade hinlegen - Beine hoch. Heftig“, so Anne Wünsche.

Anne Wünsche macht kein Sport während der Schwangerschaft

Auch an Sport ist in der Schwangerschaft nicht zu denken - Anne Wünsche schaut sich lieber Sarah Engels Sportvideos an und gönnt sich einen Schokoriegel, als selbst ihre Kugel zu schwingen.

