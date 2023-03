„Dachte, er wäre ihr kleiner Bruder“: Ex-Bachelor-Kandidatin Yasmin liebt 18-jährigen TikToker

Ex-Bachelor Kandidatin Yasmin Vogt mit ihrem 18-jährigen Freund Garry Secret © Instagram: yvevogt

Für ihr neues Liebesglück kassiert Ex-Bachelor Kandidatin Yasmin Vogt Spott von ihren Fans - Grund dafür ist der Altersunterschied von sechs Jahren. Das Paar nimmt es aber mit Humor.

Fürth – Es wurde bereits gemunkelt, dass Yasmin Vogt (24) mit dem TikTok-Star Garry Secret (18) anbändelt und schließlich bestätigen die zwei Turteltauben die Liebesgerüchte. Die 24-Jährige war zunächst beim „Bachelor“ (RTL) mit Dominik Stuckmann (31) zu sehen und nun in der letzten Staffel von „Bachelor in Paradise“. Das Format schien erfolgsversprechender – zumindest verließ Yasmin die Show mit Realitystar Alexander Golz (26). Die Liebe war allerdings nicht von Dauer – nur kurze Zeit nach der Ausstrahlung gab das Paar die Trennung bekannt, nachdem Ex-„Bachelor“-Kandidatin Franzi Temme (28) behauptete, was mit Alex gehabt zu haben.

Danach hielt sich Yasmin bedeckt, bis die ersten gemeinsamen Clips mit dem sechs Jahre jüngeren Content Creator Garry Secret auftauchten. Zunächst war nicht sicher, ob die zwei sich zu Promo-Zwecken immer wieder zusammen zeigen, denn die 24-Jährige spielt die Hauptrolle im Musikvideo zu Garrys Song „Wie du“ mit Giuseppe Riggio. Aber nein, es ist Liebe. Das trifft nicht bei allen Fans auf Verständnis.

Fans sticheln in den Kommentaren: „Kindergarten-Nanny“

Mit den Worten von Rihanna „Te Amo“ (zu deutsch „Ich liebe dich“) will Yasmin Vogt nun der ganzen Welt zeigen: Wir gehören zusammen. Ein Videoclip zeigt das verliebte Paar kuschelnd im Auto sitzen und tiefgründige Gespräche führen, wie der Titel verlauten lässt. Sie hat ihre Beine über seine gelegt und er hat seine Hand auf ihrem Oberschenkel platziert. Fans der 24-Jährigen sind noch nicht so überzeugt von der neuen Liebelei und hinterlassen harte Kommentare unter den Clips der Turteltauben. „Ist das dein kleiner Bruder?“ fragt ein User und eine weitere Nutzerin bezeichnet die „Bachelor“-Kandidatin als „Kindergarten-Nanny“.

Anfänglich hielt das Paar aus Angst vor den Reaktionen ihre Liebelei noch unter Verschluss – mittlerweile stehen die zwei über den Hate-Kommentaren und nehmen den Altersunterschied mit Humor. Immer wieder thematisieren die zwei die Kommentare in ihren Clips. So schreibt Yasmin zum Kommentar „Er könnte auch ihr kleiner Bruder sein“: „Ja, könnte er! Er könnte aber auch mein kleiner Bruder sein, wäre er 23 oder mein älterer Bruder, wäre er 35. Ich kann euch versichern, Garry und ich sind nicht verwandt.“