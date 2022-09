Pool, Jacuzzi, Dachterrasse: So luxuriös lebt Simone Ballack in Villa am Starnberger See

Von: Matthias Kernstock

Simone Ballack (46) gibt Einblicke in ihre Luxusvilla am Starnberger See (Bayern). Bei einer Roomtour zeigt die Ex von Nationalspieler Michael Ballack ihren riesigen Pool, die Dachterrasse und die Inneneinrichtung.

Starnberg – Ca. 25 Kilometer südwestlich von München liegt der Starnberger See. Hier oder ganz in der Nähe wohnen die Schönen und Reichen, darunter Schlagerstar Helene Fischer (am Ammersee), Peter Maffay, Uli Hoeneß oder auch der König von Thailand. Auch Michael Ballacks Ex-Frau Simone Mecky-Ballack hat in der „Badewanne Münchens“ ihre neue Heimat gefunden.

Simone Ballack zeigt Luxusvilla am Starnberger See: Bekanntheit durch Ex-Mann Michael Ballack

Denn gebürtig stammt die ehemalige Spielerfrau aus Kaiserslautern. Bekannt wurde Simone Ballack durch die Hochzeit mit Michael Ballack im Jahr 2008. Seit 2019 trägt die dreifache Mutter den Doppelnamen Mecky-Ballack, nachdem sie ihrem zweiten Mann Andreas Mecky das Ja-Wort gegeben hatte.

In ihrem Luxus-Anwesen am Starnberger See begrüßt Simone Ballack schon mal bis zu 20 Gäste bei einer Dinnerparty. © Westwing YouTube

Für eine Einrichtungsmarke gewährte die 46-Jährige nun ungewohnt intime Einblicke in ihre Luxusvilla am Starnberger See. Ein YouTube-Video zeigt ihre Anwesen. „Am liebsten bin ich natürlich hier am Pool“, erzählt Simone Ballack direkt zu Beginn des 7.34 Minuten langen Clips, der schon über 37.500 Abrufe hat.

Luxusvilla von Simone Ballack: Im Sommer im Pool, im Winter im Jacuzzi

Wenn es Winter ist, genießt Simone Ballack ihren heißen Jacuzzi. Auch große Partys sind kein Tabu für die ehemalige Spielerfrau. Bei ihren Dinnerpartys auf der Dachterrasse grillt die „Promi Big Brother“-Teilnehmerin für ihre Freunde. Ein eigener Kamin gehört ebenso zur Inneneinrichtung, wie teure Möbel. Hier ein paar Preise der luxuriösen Einrichtung von Simone Ballack am Starnberger See.

So teuer sind die Möbel in der Luxusvilla von Simone Ballack am Starnberger See

Das Unternehmen „Westwing“ hat eine Ballack-Kollektion online gestellt. Dort kann man die Inneneinrichtung nachkaufen . Hier ein paar Beispiele:

Modulares XL-Ecksofa: 3.799 Euro

Wohnlandschaft aus recyceltem Leder: 5.199 Euro

Kleiner Kleiderschrank mit Wiener Geflecht: 1.599 Euro

Runder Couchtisch aus Mangoholz: 649 Euro

Auch wenn ihre Luxusvilla am Starnberger See ein erholsamer Rückzugsort für Simone Ballack ist, genießt die Mutter auch Zeit mit Freunden im Hugos am See oder beim Shopping in München.

Fakten zum Starnberger See Der Starnberger See hat eine Fläche von etwa 56 km², verteilt auf eine Länge von 20 Kilometern und eine Breite von 4,6 Kilometern. Er zählt zu den wasserreichster und tiefsten Seen Deutschlands. Seine Berühmtheit erlangte der Starnberger See unter anderem durch den mysteriösen Tod von König Ludwig II.

„Wie kannst du nur weiterleben, als ob nichts passiert wäre?“ Simone Ballack bekommt Hassnachrichten

Die dunklen Zeiten in ihrem Leben werden Simone Ballack trotz Luxusvilla am See immer begleiten. Dazu gehörten auch böse Hassnachrichten nach dem Tod ihres Sohnes. Simone Ballack wurde wegen eines Instagram-Fotos kritisiert. Die Mutter ließ die Kommentare nicht auf sich sitzen. Verwendete Quellen: YouTube Westwing, Instagram Simone Ballack