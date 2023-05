Dänischer Kronprinz Frederik ist jetzt 55 Jahre alt

Kronprinz Frederik von Dänemark hat diesen Freitag Geburtstag. © Bernd Von Jutrczenka/dpa

Der älteste Sohn von Königin Margrethe II. kehrt an seinem Ehrentag von einer Reise zurück. Wie will er den Rest des Tages verbringen und was plant er zu Pfingsten?

Kopenhagen - Nach der Krönung des britischen Königs Charles III. ist er der älteste Thronfolger Europas: Der dänische Kronprinz Frederik ist am Freitag 55 Jahre alt geworden. Der älteste Sohn von Königin Margrethe II. (83) soll nach Angaben des Königshauses an seinem Ehrentag von einer Reise in Niger in Westafrika zurückkehren, den Rest des Tages wollte er dann privat mit seiner Familie verbringen.

Via Instagram gratulierten ihm am Freitag zahlreiche Menschen aus Dänemark und aus aller Welt, unter anderem auch aus Australien, wo Frederik während der Olympischen Spiele im Jahr 2000 in Sydney seine Frau, Kronprinzessin Mary, kennengelernt hatte. Das beim Volk beliebte Paar hat vier Kinder: Prinz Christian (17), Prinzessin Isabella (16) sowie die Zwillinge Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (12).

Sportlich wird es für den Thronfolger am Pfingstmontag: Dann findet in mehreren dänischen Städten erneut der Royal Run statt, den der sportbegeisterte Frederik zu seinem 50. Geburtstag ins Leben gerufen hatte. Mehr als 90.000 Menschen haben sich diesmal wieder zu dem Volkslauf angemeldet. Frederik läuft planmäßig in Apenrade, Herning und Kopenhagen mit. dpa