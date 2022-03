Geburt von YouTube-Star Dagi Bee hat 4000 Euro gekostet: „Ich lese euch mal paar Sachen vor“

Von: Jennifer Kuhn

Teilen

Dagi Bee zeigt sich in ihrer Instagram-Story © instagram.com/stories/dagibee

Social-Media-Star und Unternehmerin Dagi Bee ist vor wenigen Monaten zum ersten Mal Mutter geworden. Nun gab sie ihren Fans einen Einblick in die Geburtsrechnung - und die trägt einen stolzen Preis.

Düsseldorf - 2015 lernten sich Social-Media-Star Dagi Bee und Creative Director Eugen Kazakov bei einem Musikvideodreh kennen. Sechs Jahre später erblickte nun ihr gemeinsamer Sohn Nelio das Licht der Welt. Auch zahlreiche Promis gratulierten dem Paar zur Geburt ihres Kindes, wie tz.de berichtet.

Dagi Bee gibt Einblicke in die Rechnung der Geburt von Sohn Nelio

Im Dezember kam Nelio zur Welt. Nun gab die 27-Jährige einen Einblick in die Geburtsrechnung aus dem Krankenhaus. Da sie sich vor kurzem privat versichern ließ, wurde ihr die Rechnung nach Hause geschickt. Knapp 4000 Euro kostete die gesamte Geburt. „Ich lese euch mal vor, was paar Sachen so kosten“, so Dagi Bee.

Social-Media-Star Dagi Bee berichtet über die Geburtsrechnung in ihrer Instagram-Story © Screenshot/instagram.com/stories/dagibee

Um ihren Fans einen detaillierten Überblick zu geben, zählte sie einige Dinge auf: „Beistand bei einer Geburt: 174,28€. Hm, was gab es da noch? Jede Visite kostet 6,70€. Und zum Beispiel die Entbindung durch Vakuumextraktion, also mit der Saugglocke: 111,54€“, erklärte der 27-jährige Social-Media-Star in ihrer Instagram-Story. Auch wenn sie die Rechnung nach Hause geschickt bekommt, übernimmt die Kosten die Krankenkasse.

Dagi Bee und Eugen Kazakov ziehen ihren Sohn dreisprachig auf

Bei einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower wissen: „Werdet ihr mit Nelio Polnisch und Russisch sprechen?” Woraufhin die frischgebackene Mama antwortete: „Ja! Ich spreche mit ihm Deutsch. Eugen redet mit ihm Deutsch und Russisch. Meine Mama spricht mit ihm Polnisch“, lautete ihre Antwort.

Lesen Sie auch Sie wohnt noch bei Pietro Lombardi: Amira Pocher zeigt erstmals ihr zerstörtes Haus Amira und Oliver Pochen leben seit der Flutkatastrophe, die auch ihr Eigenheim zerstörte, in dem Haus von Pietro Lombardi. Auf Instagram zeigte der TV-Star nun erstmals das Ausmaß. Sie wohnt noch bei Pietro Lombardi: Amira Pocher zeigt erstmals ihr zerstörtes Haus Ordnungsamt überbringt Todesnachricht an Mutter – und droht mit Bußgeld Eine Familie weiß nichts vom Tod ihrer 20-jährigen Tochter, als sie einen Brief des Ordnungsamts Hannover öffnet. Dieser enthält eine deutliche Aufforderung. Ordnungsamt überbringt Todesnachricht an Mutter – und droht mit Bußgeld

Verwendete Quellen: instagram.com/dagibee