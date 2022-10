„Hingucker“ mit 68: Fans feiern Bikinibild von „Höhle der Löwen“-Star Dagmar Wöhrl

Von: Lukas Einkammerer

Dagmar Wöhrl zeigt sich in „Die Höhle der Löwen“ stets als taffe Investorin. Auf Instagram teilt sie hingegen ganz persönliche Schnappschüsse. Vor allem ein Bikinifoto sorgt im Netz für Begeisterung.

Nürnberg – Wenige TV-Karrieren sind so etappenreich und vielseitig wie die von Dagmar Wöhrl (68). 1977 wurde sie als Miss Germany gekrönt, 1997 wurde sie zur Landesschatzmeisterin der CSU ernannt und 2005 begann ihre Laufbahn als Staatssekretärin. Bekannt dürfte sie vielen vor allem auch aus ihren zahlreichen Fernsehauftritten sein. Denn seit 2017 ist die gebürtige Nürnbergerin Teil der beliebten VOX-Show „Die Höhle der Löwen“ – in der sie jungen Unternehmern als taffe Investoren-Löwin gegenübertritt und schon so manchen Traum von der großen Geschäftsidee zerschmettert hat.

Die Löwin mal ganz entspannt: Dagmar Wöhrl teilt sommerliches Bikinifoto im Netz

Ernste Miene und harte Verhandlungen sind im VOX-Publikumshit Tagesprogramm – schließlich muss der langersehnte Business-Deal mit der Jury um Carsten Maschmeyer hart erkämpft werden. Dagmar Wöhrl kann aber auch ganz anders. Denn während man sich hierzulande allmählich auf den Wintereinbruch vorbereitet, ist die Löwin auf die Seychellen gereist und gönnt sich dort ein paar wohlverdiente Sonnenstrahlen. Auf einem persönlichen Urlaubs-Schnappschuss, den sie mit ihren rund 46.000 Followern auf der Bilderplattform Instagram geteilt hat, zeigt sie sich von einer ganz neuen Seite.

In einem schwarzen Badeanzug und mit einer stylischen Sonnenbrille strahlt Dagmar Wöhrl in die Kamera. Im Hintergrund zeichnet sich mit Palmen, strahlend blauem Himmel und Meerblick ein wahres Paradies ab. Löwen gehören eben in die Wildnis. Bei den Fans kommt der fotografische Urlaubseindruck besonders gut an und sorgt mit seiner sommerlichen Stimmung für ordentlich Furore. „Hingucker“, schreibt ein Instagram-Nutzer entzückt. Ein solches Kompliment kann sich mit 68 Jahren doch echt sehen lassen.

„Endlos lange Beine“: Urlaubsfoto von Dagmar Wöhrl sorgt für Begeisterungswelle

Auch sonst sind von allen Seiten begeisterte Stimmen zu vernehmen. „Super Figur“, „Endlos lange Beine“, „Tolle Frau“, „Ein Traum“ – die Fans sind ganz aus dem Häuschen. Ihre Begeisterung ist nachvollziehbar, schließlich bekommen die meisten Fernsehzuschauer Dagmar Wöhrl sonst nur in maßgeschneiderten Anzügen und unter mattem Studiolicht zu sehen. Wie immer gilt: Vielseitigkeit macht interessant.

Bei solch euphorischem Feedback kann das Multitalent ihren Inselurlaub sicher gleich noch mehr genießen. Denn nach ihrer Rückkehr warten bestimmt schon einige neue Geschäftsvorschläge auf sie, die einer knallharten Expertenmeinung bedürfen. Bei allem Businessgeist geht es in „Die Höhle der Löwen" aber auch mal emotional zu. Denn eine Idee rührte Dagmar Wöhrl so, dass sie unter Tränen das Studio verlassen musste.