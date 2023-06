„Dahoam is dahoam“-Star Doreen Dietel verlobt: „Noch nie so eine tiefe Liebe empfunden“

Doreen Dietel hat sich mit Radiomoderator Wolfgang Subirge verlobt! In einem Interview schwärmt die Schauspielerin jetzt von ihrem Verlobten und der starken Verbindung zwischen ihnen.

Tegernsee - Schauspielerin Doreen Dietel (48) und der Radiomoderator Wolfgang Subirge (49) haben sich verlobt! In einem Interview mit Bunte schwärmt Doreen von einer tiefen Liebe zu ihrem Verlobten und betont, dass er der erste Mann sei, bei dem sie selbst nach langer Zeit noch Schmetterlinge im Bauch habe. Die beiden empfinden eine starke Verbindung und teilen ähnliche Gedanken und Gefühle. „Ich habe noch nie so eine tiefe Liebe empfunden, wie zu ihm. Wir denken und fühlen so gleich, das ist fast schon unheimlich,“ verriet der TV-Star.

In dem Gespräch enthüllte Doreen auch , dass ihr Verlobter sie mit einem Verlobungsring überrascht habe. Er habe ihr gesagt: „Das ist das Zeichen, dass ich immer bei dir bleiben werde. Ich will, dass du meine Frau wirst.“

„Wir haben beide das Gefühl, dass wir uns gegenseitig vollkommen machen“

Der nächste Schritt nach ihrer Verlobung? Ein gemeinsames Zuhause! Deshalb wird der Regensburger bald zu Doreen nach Gmund am Tegernsee ziehen. Bereits jetzt unterstützt er die Schauspielerin in ihrem Restaurant und kommt bestens mit ihrem Sohn Marlow (9) zurecht.

Doreen schwebt momentan auf Wolke Sieben. „Wir haben beide das Gefühl, dass wir uns gegenseitig vollkommen machen und nicht mehr ohneeinander leben können,“ schwärmt sie von ihrem Wolfgang. Wann die Hochzeit der beiden stattfinden soll, hat die Schauspielerin noch nicht verraten. Verwendete Quellen: bunte.de