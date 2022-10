Damals war sie „dumm, unreif und beleidigt“: Mary Roos würde heute einen Seitensprung verzeihen

Mary Roos ist zweimal geschieden. Grund für eine der Trennungen war ein Seitensprung. Doch das wäre für die Schlagersängerin heute kein Grund mehr eine Ehe aufzugeben. © IMAGO / STAR-MEDIA

Mary Roos ist zweimal geschieden. Grund für eine der Trennungen war ein Seitensprung. Doch das wäre für die Schlagersängerin heute kein Grund mehr eine Ehe aufzugeben.

Hamburg – Mary Roos stand 60 Jahre lang als eine der erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands auf der Bühne. Die heute 73-Jährige hat in der Zeit viel erlebt, viele Täler durchlaufen und zahlreiche Erfolge zelebriert. So sah es bei der Künstlerin auch im Privatleben aus – in ihren zwei Ehen ging die 73-Jährige durch Aufs und Abs und ließ sich beide Male scheiden. In einem Gala-Interview offenbart die sympathische Blondine nun, dass sie das heute anders machen würde.

Die erste Ehe der Schlagersängerin hielt von 1969 bis 1977 und scheiterte an Untreue. Ihr damaliger Gatte, Pierre Scardin, erlaubte sich einen Seitensprung, was eine sofortige Trennung zur Folge hatte. Heute würde Mary Roos keine solch drastischen Maßnahmen ergreifen. „Da war ich dumm, als ich mich getrennt habe, unreif und beleidigt. Heute würde ich wegen eines Seitensprungs nicht aufgeben“ erklärt die gestandene Frau im Interview.

Mary Roos: „Man weiß erst zum Ende des Lebens, wen man wirklich geliebt hat“

Trotz der damaligen Trennung nimmt Mary ihrem Ex-Mann den Seitensprung nicht mehr übel – stattdessen sehen sich die beiden einstigen Eheleute heute noch, verrät Roos und scheint wehmütig bei dem Gedanken an Pierre und gibt zu: „Man weiß erst zum Ende des Lebens, wen man wirklich geliebt hat – Pierre steht bei mir weit vorn“. Marys Schwester Tina York (64) erzählte vor einiger Zeit, dass auch sie noch viel von dem Ex-Mann ihrer Schwester hält und die drei sich häufig treffen. Pierre sei wie Familie und der Lieblingsmensch der Schwestern.

Ihren Mann Nummer zwei, Werner Böhm alias Gottlieb Wendehals, beschreibt die Sängerin im Gespräch als „Hallodri, Schlawiner und notorischen Draufgänger“. Dennoch verbindet die zwei nach der Scheidung etwas ganz Besonderes: der gemeinsame Sohn Julian (33). Nach Böhms Tod 2020 dankte die sympathische Blondine ihrem Ex-Mann für das schönste Geschenk – Julian – auf ihren Social Media-Kanälen. Das ist aber nicht alles, wofür sie ihm dankbar ist. „Im Nachhinein muss ich sagen, dass ich viel von ihm gelernt habe“, erklärt die 73-Jährige im Interview. Er habe ihr gezeigt, dass im Leben alles möglich ist.