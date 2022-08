„Damit er ausschlafen kann“: Kim Gloss und ihr Mann haben getrennte Schlafzimmer

Teilen

Kim Gloss und ihr Ehemann Alexander Beliaikin schlafen in getrennten Zimmern, damit er ausschlafen kann © Instagram/ alex.bel23 & Instagram/kim_glossofficial

Seit der Geburt ihres Babys schläft Ex-DSDS-Star Kim Gloss getrennt von ihrem Partner. Die Entscheidung hat die ehemalige DSDS-Kandidatin selbst getroffen.

Berlin - Vor wenigen Wochen durften Kim Gloss (29) und ihr Ehemann Alexander Beliaikin (28) eine kleine Tochter auf der Welt begrüßen. Es ist das erste gemeinsame Kind des Paares, auch wenn die Influencerin aus ihrer vergangenen Beziehung mit Rocco Stark (36) bereits eine neunjährige Tochter namens Amelia hat. Eine äußerst aufregende Zeit also für die frischgebackenen Eltern.

In ihrer Instagram-Story enthüllt Kim nun allerdings überraschendes über ihr Eheleben: Sie und ihr Mann schlafen in getrennten Schlafzimmern. Weil sie gerade erst umgezogen sind, gab die Ex-DSDS-Kandidatin ihren Followern eine kleine Tour durch ihr Berliner Zuhause. Dabei gab sie preis, dass sie derzeit nicht mit ihrem Partner in einem Bett übernachtet. Das hat vor allem praktische Gründe. „Ich habe von mir aus gesagt: Ich schlafe getrennt von ihm mit der kleinen Mausi, damit er ausschlafen kann“, erklärt Kim. „Mein Mann arbeitet sehr viel und muss einen freien Kopf haben. Das war meine Entscheidung.“

Kim Gloss: „Wir Frauen leisten schon einiges“

Auch Alexander sei „ganz glücklich“ mit der Raumaufteilung. „Er hat vorgestern das erste Mal hier mit uns im Babyzimmer geschlafen und er hat gesagt: ‚Respekt, wow! Ich glaube, wir machen das nicht mehr, nimm es mir nicht böse.‘ Ich glaube, er hat sich richtig überfahren gefühlt“, offenbart die Sängerin. An alle Mamas gerichtet fügt sie hinzu: „Wir Frauen leisten schon einiges, Mädels!“ In einem halben Jahr soll Kims aktuelles Schlafzimmer aber zum Babyzimmer werden – dann schläft die Ex-Dschungelcamperin möglicherweise wieder mit ihrem Partner in einem Bett.

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

In ihrer Story gibt Kim weitere Details zu ihrem neuen Zuhause preis. Demnach mietet das Paar das luxuriöse Townhouse nicht etwa, sondern hat es direkt gekauft. Gefunden habe sie es durch eine Immobilien-App. „Da mein Mann 30 Jahre in Charlottenburg gelebt hat, kam diese Immobilie für ihn erst mal nicht infrage, da sie in einem ganz anderen Bezirk liegt. Jetzt wissen wir, es war die beste Entscheidung. Manchmal tut ein Tapetenwechsel echt gut“, schwärmt die zweifache Mutter.