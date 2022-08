„Taff“-Moderator Daniel Aminati ist Vater geworden

Teilen

Daniel Aminati ist Vater eines kleinen Mädchens geworden. © Screenshots Instagram/danielaminati

TV-Star Daniel Aminati und seine Frau verkünden überglücklich die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter. Auch der Name der Kleinen ist bereits bekannt.

Köln - Daniel Aminati (48) schwebt im siebten Babyhimmel! Der „Taff“-Moderator und seine Frau Patrice (27) durften ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Die süßen Neuigkeiten gab der frischgebackene Papa am Mittwoch (24. August) auf Instagram bekannt. Dort teilte er nicht nur den Namen, sondern auch das Geburtsdatum seiner kleinen Tochter mit. „Charly Malika Aminati… Du bist nun bei uns – am 22.08.2022 geboren“, verkündete er. „Ein magisches Datum für ein magisches Ereignis, das unsere Familie komplett macht.“

Daniel Aminati das erste Mal Vater – Er verrät den Namen seiner Tochter

Die stolzen Eltern scheinen von der ersten Sekunde an völlig vernarrt in ihre kleine Prinzessin zu sein. „Von nun an sind wir Mama und Papa… und wir sind glücklich, dankbar und überwältigt: Ein gesundes, kleines Mädchen - unsere Tochter Charly Malika. Mehr Glück kann es für uns nicht geben - wir sind voller Liebe und Dankbarkeit“, schrieb der TV-Star.

Dazu teilte Daniel Aminati eine Fotoreihe, in der es einen ersten Blick auf die kleine Maus zu erhaschen gibt. Ein Bild zeigt Charly zusammen mit ihren Eltern, die sie liebevoll im Arm halten und in die Kamera strahlen. Ihr Baby-Glück steht den beiden Stars förmlich ins Gesicht geschrieben. Auf zwei weiteren Aufnahmen ist das Mädchen schlafend im Krankenhausbettchen zu sehen. Im Hintergrund sind Blumensträuße zu erkennen, die das Paar offenbar zur Geburt seines Kindes erhielt.

Diese Promis gratulieren Daniel Aminati und Patrice zur Baby-Geburt

Nicht nur die Fans, sondern auch viele Stars zeigten sich auf Instagram verzückt über die tollen News. Daniel Aminatis „Taff“-Kollegin Rebecca Mir (30) schrieb: „So eine schöne kleine Familie. Wünsche euch nur das Beste und eine tolle Kennenlernzeit.“ Dazu fügte die Ex-GNTM-Kandidatin jede Menge Herzaugen-Emojis an.

Ihr Mann Massimo Sinató (41) hinterließ ebenfalls eine süße Glückwunschnachricht und kommentierte: „Ein kleiner Stern fiel vom Himmel und bringt von nun an jede Sekunde eures Lebens zum Leuchten. Glückwunsch zu eurem Nachwuchs.“ Auch Sängerin Cassandra Steen (42), Ex-Queensberry-Mitglied Gabby De Almeida Rinne (33) und Schauspielerin Tina Ruland (55) gratulierten.