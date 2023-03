Dreharbeiten laufen schon: Daniel Brühl spielt Modeschöpfer Karl Lagerfeld in „Kaiser Karl“

Karl Lagerfeld galt als einer der größten Modeschöpfer seiner Generation. Nun wird er im neuen Film „Kaiser Karl“ von Daniel Brühl verkörpert. Was für eine Herausforderung!

Als Schauspieler hat man immer auch eine große Verantwortung. Dies gilt umso mehr, wenn man eine Persönlichkeit spielt, die es tatsächlich gegeben hat! Und wenn es sich dabei noch um einen der wichtigsten Modeschöpfer unserer Zeit handelt? Daniel Brühl äußerte sich nun darüber, wie es ihm geht, bald in „Kaiser Karl“ den Mode-Zaren Karl Lagerfeld zu mimen. „Die ikonische Figur Karl Lagerfeld spielen zu dürfen, ist ein Geschenk und eine fantastische Herausforderung“, sagte der Schauspieler. Die Dreharbeiten zur Disney+-Serie laufen derzeit bereits in Paris. Und wie es sich für einen echten Lagerfeld-Film gehört, dreht Brühl sogar auf Französisch!

Die Serie wird hierbei den Aufstieg Lagerfelds in den 70er Jahren in Paris zeigen. Die Handlung beginnt im Jahr 1972, als sich der gebürtige Hamburger daran machte, die Modewelt Frankreichs zu erobern. In Paris gelang es ihm, Yves Saint Laurent (1936–2008) als Mode-Zaren abzulösen – und das, obwohl Saint-Laurent als unangefochtene Nummer 1 der Modewelt galt! Yves Saint-Laurent wird dabei von Arnaud Valois (39) gespielt. Und auch andere wichtige Figuren im Leben Lagerfelds werden in der Serie vorkommen, wie der Rivale Pierre Bergé (1930-2017) und Lagerfelds große Liebe Jacques de Bascher (1951-1989).

„Es geht um viel mehr als nur um Mode“ – Daniel Brühl ist stolz

Karl Lagerfeld wurde 1933 in Hamburg geboren, obwohl er selbst aus seinem Geburtsdatum stets ein großes Geheimnis machte. Schon 1952 zog Lagerfeld nach Paris. Ende der 60er wurde er bei Chloé eingestellt. In den 80er Jahren war er Kreativdirektor bei Chanel – und somit für das Revival des berühmten Modehauses mitverantwortlich. Dass sich die Serie nun auf die 70er Jahre fokussiert, empfindet Brühl offenbar als spannend: Es handele sich dabei um „eine sehr komplexe Welt, in der es um viel mehr geht als nur um Mode“, verriet der Schauspieler.

Im neuen Film „Kaiser Karl“ spielt Daniel Brühl den Modeschöpfer Karl Lagerfeld und freut sich auf die Herausforderung. © Christian Charisius/dpa

Die Serie wird derzeit in Frankreich, Italien und Monaco gedreht. Verantwortlich ist die Produktionsforma Gaumant, die zuletzt durch den Überraschungs-Erfolg „Lupin“ auf Netflix von sich reden machte. Neben Brühl steht zudem auch noch eine weitere deutsche Schauspielerin vor der Kamera: Sunnyi Melles (64) wird die 20er-Jahre-Ikone Marlene Dietrich spielen. Demnächst wird Brühl zudem Konkurrenz als Mime des Modeschöpfers bekommen: Im letzten Jahr wurde ebenfalls eine Kino-Verfilmung des Lebens von Karl Lagerfeld angekündigt. In dieser wird allerdings Jaret Leto (51) die Rolle des Mode-Zaren übernehmen. Wer wird wohl der bessere Lagerfeld werden?