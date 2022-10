Daniel Craig erhält gleichen Orden wie James Bond

Daniel Craig bei der Europapremiere des Films „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ in London. © James Manning/PA Wire/dpa

Fünfmal hat Daniel Craig den Geheimagenten seiern Majestät gespielt. Jetzt bekam der Schauspieler aus royaler Hand eine ganz besondere Ehrung verliehen.

London - James-Bond-Schauspieler Daniel Craig ist mit einem Orden ausgezeichnet worden, den auch der von ihm dargestellte Agent 007 trägt. Den Order of Saint Michael and Saint George erhielt der 54-Jährige am Dienstag auf Schloss Windsor von Prinzessin Anne (72).

Er wurde damit für seinen „außergewöhnlichen Beitrag zum Film und Theater“ geehrt und darf sich nun Companion of the Order of St Michael and St George (CMG) nennen. Auf dem Twitter-Account der Königsfamilie wurde ein Foto von der Zeremonie veröffentlicht, auf dem Craig den Orden von der Princess Royal umgehängt bekommt.

„We've been expecting you ...“ (Wir haben Sie erwartet...) hieß es dazu - eine Anspielung auf die Bond-Filme, in denen unter anderem Bösewicht Blofeld diesen Satz zu dem berühmten Geheimagenten sagt.

Daniel Craig spielte in fünf James-Bond-Abenteuern zwischen 2006 und 2021 die Hauptrolle. Außerdem wirkte er als 007 an der Seite von Königin Elizabeth II. im Eröffnungsfilm für die Olympischen Spiele 2012 in London mit. In dem Clip von Regisseur Danny Boyle springt Bond gemeinsam mit der Queen per Fallschirm aus einem Hubschrauber. Mit „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“, der vor einem Jahr im Kino lief, verabschiedete sich Craig endgültig von der Rolle.

Demnächst ist Craig in der Krimikomödie „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ beim Streamingdienst Netflix zu sehen (ab 23.12.). In dem Film, der in den USA und in Großbritannien auch kurz ins Kino kommt und der eine Fortsetzung des Kinohits „Knives Out - Mord ist Familiensache“ ist, spielt Craig zum zweiten Mal den Detektiv Benoit Blanc. Bei einer Premiere kürzlich in London outete Regisseur Rian Johnson den Charakter Blanc als „offensichtlich schwul“. Ein dritter Teil der „Knives Out“-Filmreihe ist schon in Planung. dpa