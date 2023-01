Umzug in neue Wohnung

Daniel B. schrieb Anna-Carina Woitschack bei Instagram an

Seit kurzem hat Anna-Carina Woitschack einen neuen Mann in ihrem Leben: Den österreichischen Geschäftsmann Daniel.

Anna-Carina Woitschack (30) ist in eine neue Wohnung gezogen. Die 30-Jährige und ihr Ex-Ehemann Stefan Mross (47) haben in den letzten Monaten für viele Schlagzeilen gesorgt. So wurde nach der Trennung des Paares viel davon berichtet, dass sich Anna-Carina mit einem neuen Mann trifft. Und auch Stefan Mross scheint mit der Ehe angeschlossen zu haben. Nun ist die Schlagersängerin in ihre neue Wohnung gezogen.

Seit kurzem hat Anna-Carina Woitschack einen neuen Mann in ihrem Leben: Den österreichischen Geschäftsmann Daniel. Über ihre neue Liebe verriet die 30-jährige der Bunte: „Ich habe Daniel erst nach unserer Trennung kennengelernt. Ausgerechnet in dem Moment, wo ich dabei war, Kisten für meinen Auszug zu packen. Daniel hat mich in schwierigen Zeiten via Instagram angeschrieben. Es ging mir (…) nicht gut. Ich habe abgenommen, konnte schlecht schlafen.“ In dieser Zeit scheint ihr Daniel unterstützend beigestanden zu haben.

In der neuen Wohnung ist sie erst einmal alleine

Nun scheint der Umzug gut überstanden und die Sängerin wohnt mittlerweile in ihrer neuen Wohnung. Das Zusammenziehen mit ihrem neuen Partner scheint vorerst nicht im Raum zu stehen. Denn sie verriet der Bild: „Ich möchte mir mehr Zeit nehmen, meinen Partner kennenzulernen. Mit Stefan war ich sechs Jahre nahezu jeden Tag zusammen. Das hat unserer Beziehung nicht gutgetan.“ Die Fans sind bereits gespannt, wann die Schlagersängerin mehr über ihre neue Beziehung verrät.