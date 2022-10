Danni Büchner macht Druck: „Goodbye Deutschland“-Star will, dass ihr Sohn Fußballprofi wird

Pusht sie ihren Sohn zu sehr?

+ © Screenshot/RTL+ Danni Büchner ist stolze Fußballer-Mama © Screenshot/RTL+

Reality-TV-Star Daniela Büchner hat ehrgeizige Pläne für ihren kleinen Sohn Diego. Der Sechsjährige habe eindeutig das Zeug zum Profi-Kicker.

Daniela Büchner (44) ist soooo stolz! In der neuesten Folge von „Goodbye Deutschland“ feuerte die Reality-TV-Darstellerin ihren jüngsten Sohn beim Fußballspielen an. Diego ist Dannis gemeinsames Kind mit Auswanderer-Legende Jens Büchner, der 2018 im Alter von 49 Jahren verstarb. Für ihren Sprössling schwebt der TV-Bekanntheit Großes vor: Der Sechsjährige soll einmal Fußball-Profi werden.

Danni ist felsenfest davon überzeugt, dass Diego das Zeug dazu hat. „Ich bin unglaublich stolz auf Diego. Das ist nämlich sein Traum“, schwärmte sie. Normalerweise trainiere Diego zweimal wöchentlich mit seinem Verein und absolviere darüber hinaus zwei private Trainingseinheiten pro Woche. Auch in den Ferien gibt es für den Kleinen keine Pause vom Fußball: Stattdessen stehen jeden Tag drei Stunden Training im „Fussicamp Mallorca“ auf dem Programm. Dort wird Diego vom DFB-Lizenztrainer Michael Busse gecoacht.

Für Danni ist es jedenfalls hochemotional, ihrem Sohn beim Trainieren zuzusehen. Die fünffache Mutter ist gar der Meinung, dass Diego für seinen verstorbenen Vater auf dem Rasen kickt. „Ich habe das Gefühl, er macht das, weil er weiß, sein Papa hätte sich so gefreut, dass er Fußballer irgendwann wird. Und das merkt man. Also das ist so sein Antrieb, glaube ich“, erzählte sie bewegt.

Danni Büchner: „Ich bin Fußballmutter Nummer 1“

In den Videoaufnahmen war tatsächlich zu sehen, wie Diego voller Eifer bei der Sache war und sein Talent mit dem Ball zeigte. Michael Busse relativierte Dannis Aussage jedoch und verwies auf das junge Alter des Büchner-Sohns. „Was man nie vergessen darf, er ist sechs Jahre alt und da sollte immer noch der Spaß im Vordergrund stehen. Er ist schon talentiert. (…) Aber man muss immer die Kirche so ein bisschen im Dorf lassen“, betonte er.

Diese Worte hörte die Löwenmama natürlich gar nicht gerne. Danni will unbedingt, dass ihr Sohn den Durchbruch als Fußballer schafft. „Ich bin die stolzeste Mutter. Ich bin Fußballmutter Nummer 1. Er sagt zwar Diego ist noch jung. Ist mir egal. In 20 Jahren wird er es ja wohl geschafft haben“, sagte sie. Offenbar merkte Danni selbst, wie harsch ihre Worte klangen, denn sie schob noch ein „Spaß beiseite“ hinterher. Trotzdem scheint sich die Ex-Dschungelcamperin derzeit keine andere Karriere für ihren Sohn vorstellen zu können.