„Geht gar nicht“: Daniela Büchner total überfordert wegen Party mit 15 Kindern

Danni Büchner hat kommenden Samstag 15 Kinder zu Gast © Screenshot/Instagram/dannibuechner

Daniela Büchner schmeißt für ihre Zwillinge Diego und Jenna kommenden Samstag eine Geburtstagsparty. Anlässlich ihres sechsten Ehrentags haben die Twins fünfzehn Freunde eingeladen. Für die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin eine große Herausforderung.

Mallorca - Im Hause Büchner (die Büchners: Alle Infos zur „Goodbye Deutschland“-Familie um Danni Büchner und Tochter Joelina Karabas) ist immer was los. Gerade erst hatte Danni Büchner (44) anlässlich des Geburtstages ihrer Zwillinge, Freunde und Verwandte zu Besuch, da steht auch schon die große Party an. Am Samstag kommen 15 Kinder und die wollen natürlich ordentlich Action - davor scheint die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin bereits jetzt ganz schön Bammel zu haben.

Danni Büchners Zwillinge feiern ihren sechsten Geburtstag

Am 31. Mai 2016 feierten Diego und Jenna ihren sechsten Geburtstag. Für Mama Danni Büchner ein ganz besonderer Tag, den sie erneut ohne ihren Mann Jens, der viel zu früh an Krebs starb, zelebrieren musste. Nachdem sie ihren Zwillingen bereits einen emotionalen Post widmete, wurde der Tag gemeinsam mit Verwandten und Freunden gefeiert. Doch das soll nicht die einzige Party für die beiden sein.

Wie die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin auf Instagram enthüllt, steigt kommenden Samstag (04. Juni 2022) die nächste Geburtstagsparty. Dafür haben Diego und Jenna 15 Freunde eingeladen. Da wird die Fünffach-Mama sicherlich einiges zu tun haben - eine Vorstellung, die Danni bereits jetzt ganz schön ins Schwitzen bringt.

„Ich bin jetzt schon überfordert mit 15 Kindern“: Danni Büchner plant große Geburtstagsparty

„Am Samstag steigt die große Kinderparty und ich sag es euch Leute, ich bin jetzt schon überfordert mit 15 Kindern. Boah, stellt euch mal vor, man hat so viele Kinder - geht gar nicht“, lässt die hübsche Brünette ihre Follower wissen. Doch Danni hat schon etliche Male bewiesen, dass sie alles in ihrem Leben gewuppt bekommt. 15 Kinder im Hause Büchner sind dagegen sicherlich nur ein Klacks.

Erst kürzlich musste sie sich erneut mit Haterkommentaren herumschlagen. Denn mit ihren Outfits eckt Danni Büchner immer wieder an. Verwendete Quellen: Instagram.com/dannibuechner