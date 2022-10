Alles pink: So feierte Daniela Katzenberger ihren 36. Geburtstag

Es kann nie pink genug sein: Genau unter diesem Motto stand die Geburtstagsfete von Daniela Katzenberger. Selbst Ehemann Lucas Cordalis trug ihre Lieblingsfarbe. © ‚INsta

Daniela Katzenberger (36) liebt Pink – das ist kein großes Geheimnis. Die Party zu ihrem 36. Geburtstag fand daher genau unter diesem Motto statt. Alles war komplett in Pink gehalten – von der Dekoration mit pinken Herzchen-Luftballons bis hin zum Essen und den Drinks. Sogar die Party-Gäste schmissen sich in pinke Outfits, um die Katze hochleben zu lassen.

Auf Instagram teilte die Reality-TV-Bekanntheit zahlreiche Einblicke mit ihren rund 2,1 Millionen Followern. Zu sehen war unter anderem ihr Ehemann Lucas Cordalis (55) im knallpinken Jogginganzug. Auch Danielas Mutter Iris Klein (55) und ihre Tochter Sophia Cordalis (7) schmissen sich am Ehrentag des TV-Stars in pinke Kleider und trugen dazu passenden pinken Nagellack.

Keine Frage, dass die Katze die Feier genoss. Als Location für die Party diente das Zuhause von Mama Iris auf Mallorca. Bei der feuchtfröhlichen Fete ließ es die Familie gehörig krachen. Ein besonderes Highlight war sicher Danielas gemeinsames Duett mit Iris‘ Ehemann Peter Klein. Nachdem es erst ein Ständchen für das Geburtstagskind gab, trällerten die beiden schließlich gemeinsam auf der Bühne.

Katzenberger-Fans dürfen sich auf neue TV-Folgen freuen

Neben der Familie war auch ein Kamerateam anwesend, das für die Doku-Soap der Kult-Blondine drehte. Nächstes Jahr werden die Party-Highlights dann in dem RTL2-Format „Familienglück auf Mallorca“ ausgestrahlt. Für Daniela gehört es mittlerweile schon zur Normalität, ihr Leben von Kameras begleiten zu lassen. „Ich weiß gar nicht, wann ich an meinem Geburtstag mal nicht gedreht habe… ist schon lange her“, gestand sie ihren Followern wenige Tage davor.

In ihrer aktuellen Story verrät der frühere „Goodbye Deutschland“-Star außerdem, wann die neuen Folgen im TV zu sehen sein werden. „Voraussichtlich nächstes Jahr im Sommer. Haben schon angefangen zu drehen, aber das dauert leider immer alles seine Zeit. Wird aber dieses Mal eine größere Staffel“, so Daniela. Die Fans können also gespannt sein, wann sie in den brandneuen Folgen der Sendung erwartet.