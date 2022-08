„Gegrillte Pobacken“: Daniela Katzenberger klagt über heiße Ledersitze im Auto

Daniela Katzenberger kämpft mit der Hitze auf Mallorca © Instagram/danielakatzenberger

In ihrer Wahlheimat Mallorca darf sich Daniela Katzenberger über Sonne satt freuen. Beim Autofahren ist die Hitze allerdings weniger angenehm.

Seit 2016 wohnt Daniela Katzenberger (35) nun schon auf Mallorca. Zusammen mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis (55) und der gemeinsamen Tochter Sophia (7) hat sich die Kult-Blondine dort ein neues Zuhause aufgebaut. Auf der spanischen Insel darf sich die Familie das ganze Jahr lang über strahlenden Sonnenschein freuen. Die heißen Sommertemperaturen lassen sich natürlich viel besser am Strand als in einer Großstadt aushalten. Kein Wunder also, dass die Fans immer wieder neidisch werden, wenn die Katze Fotos von ihrem entspannten Inselleben teilt.

Allerdings macht die Hitze auch der TV-Bekanntheit zu schaffen. In ihrer Story teilte Daniela nun einen kurzen Clip, in dem sie hinter dem Steuer ihres Autos sitzt. Mit einem schwitzenden Emoji machte sie deutlich, wie unerträglich die Temperatur im heißen Wagen ist. „Ich weiß, wer morgen gegrillte Pobacken hat“, schrieb die Tochter von Iris Klein (55) humorvoll dazu. Mit dem Hashtag „Ledersitze“ erklärte sie die Ursache der überhitzten Oberfläche. Bekanntlich bringen Ledersitze Autofahrer im Sommer ordentlich zum Schwitzen – vor allem, wenn das Fahrzeug in der prallen Sonne abgestellt wurde. Immerhin kann Daniela Katzenberger über die Situation lachen und scheint sich von der Hitze nicht die Laune verderben zu lassen.

Daniela Katzenberger gibt freizügige Einblicke

Auf Mallorca wartet die nächste Abkühlung glücklicherweise gleich an der nächsten Ecke. In ihren weiteren Story-Posts posiert die Katze im Swimming Pool, während im Hintergrund das himmelblaue Meer zu sehen ist. Sicher nicht der schlechteste Ort, um die heißen Augusttage zu verbringen! Auf den beiden Fotos zeigt sich die Podcasterin oben ohne und trägt lediglich ein Bikinihöschen. Ihre Oberweite verdeckt sie strategisch mit dem Arm, während sie sich am Beckenrand abstützt. Auf einem Bild schaut Daniela lachend zur Seite, während sie auf dem anderen verführerisch in die Kamera blickt.

Die gleichen Schnappschüsse teilte die „Goodbye Deutschland“-Darstellerin auch in ihrem Feed, allerdings deaktivierte sie die Kommentarfunktion. Man kann sich aber denken, dass die Follower völlig hingerissen von ihrem Anblick waren.