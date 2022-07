Daniela Katzenberger erfüllt Sophias größten Traum: Sie bekommt einen Hamster

Teilen

Sophia freut sich riesig über ihr neues Haustier © Screenshots/RTL+

Sie hat einen Hamster bekommen: Daniela Katzenberger schenkte Tochter Sophia das süße Haustier. Das Kind der TV-Persönlichkeit freute sich über den Nager.

Mallorca – Sie haben ein neues Haustier: Daniela Katzenberger (35) und ihr Ehemann Lucas Cordalis (54) erfüllten ihrer Tochter Sophia (6) ihren großen Traum, Besitzer eines niedlichen Hamsters zu sein. Die Reality-TV-Darstellerin und ihr Liebster planten zuvor, ihr Kind mit dem flauschigen Tier zu überraschen – und Sophia könnte nicht glücklicher sein!



Im Rahmen der neuen Episode ihrer Sendung „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ sprach das Paar jetzt darüber, dass sie ihrem Nachwuchs mit dem süßen Nager endlich den Traum eines Haustiers erfüllen wollten. Die stolzen Eltern erzählten aufgeregt: „Das ist auch so was, da hat Sophia Verantwortung, das ist ihr Haustier.” Die Katze betonte, dass es ihnen dabei wichtig gewesen sei, das Tier nicht in einer Zoohandlung zu holen, sondern aus einer Auffangstation zu retten. „Ich freue mich, wenn ich ihr ihren Traum erfüllen kann – weil die wünscht sich wirklich schon so lange einen Hamster“, freute sich die Mama einer Tochter.

Daniela Katzenberger schenkt Tochter Sophia einen Hamster

Die kultige Blondine fügte hinzu, dass die Adoption des kleinen Nagers die absolut richtige Entscheidung gewesen sei, weil sich Sophia riesig über ihr neues Haustier freute und sich sofort in den niedlichen Hamster verliebt haben soll. „Ich bin so froh, dass wir ihn jetzt adoptieren. Jetzt fühle ich mich super”, erzählte sie voller Begeisterung. Das neue Haustier ihrer Tochter soll zudem schon benannt worden sein und auf den Namen Serina Cupcake hören.