Daniela Katzenberger enthüllt: Ex-Freund verließ sie wegen ihres Gewichts

In Lucas Cordalis hat Daniela Katzenberger inzwischen ihr Glück gefunden. © Instagram/Daniela Katzenberger

Daniela Katzenberger wird immer wieder wegen ihrer Figur angefeindet. Nun verrät die Blondine: Auch ihr Ex-Freund machte ihr Gewicht zum Trennungsgrund.

Mallorca – „Fettes Schwein“, „fette Kröte“ oder „dicke Schnalle“ – solche und so ähnliche Kommentare hört sich Daniela Katzenberger (36) schon seit 15 Jahren an. Das verrät die Blondine nun in einer Instagram-Fragerunde und gibt Auszüge aus ihrem Nachrichten-Repertoire. Auf die Frage, wieso Leute ständig ihre Figur angreifen, weiß auch Dani keine Antwort und enthüllt, welch fiese Nachrichten die 36-Jährige seit Jahren erreichen – nicht nur von Fremden. „Achso… und seit ich 30 bin, kommt noch das Wort ‚alt‘ vorne dran: ‚Altes fettes Schwein, alte fette Kröte‘“, führt Daniela weiter aus.

Die Katze ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – die Platin-Blondine zeigt sich so wie sie ist und hat auch kein Problem damit, offen über unangenehme oder auch vermeintliche Tabu-Themen zu sprechen. Das kommt nicht bei allen gut an und der Realitystar erntet häufig öffentlichen Hate. Aber die Katze muss sich auch seit Jahren Bodyshaming-Attacken konfrontiert sehen. Immer wieder wird der Frau von Lucas Cordalis (55) geraten abzunehmen oder sie wird wegen ihrer Figur beleidigt – und das nicht immer aus anonymer Quelle. Via Instagram offenbart Dani nun, dass ihr Gewicht auch mal Trennungsgrund war: „Es hat sogar mal ein Ex-Freund Schluss gemacht und dann per WhatsApp geschrieben: ‚Nimm mal 5kg ab, du fette Sau‘.“

Daniela Katzenberger nimmt es mit Humor: „Noch passe ich durch die Tür“

Ganz schön heftig. Aber die Katze wäre nicht die Katze, wenn sie das nicht mit Humor nehmen könnte. So gab die gebürtige Pfälzerin auch kürzlich zu, sich über die Feiertage drei extra Kilos angefuttert zu haben und präsentierte ihren After-Weihnachtsbody via Instagram. Das stresst die Katze aber in keinster Weise – während bei ihrem Gatten gerade im „Dschungelcamp“ die Pfunde purzeln, macht sich die 36-Jährige beim Thema Abspecken keinen Stress. Und auch den Hate-Kommentaren bietet Katzenberger keinen Raum: „Ach Leut, ganz ehrlich: Ich passe noch durch die Tür und man muss mich noch nicht mit dem Kran aus dem Bett hieven. Aber hey… Das nächste Weihnachten kommt bestimmt. Was nicht ist, kann noch werden“.