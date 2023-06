Daniela Katzenberger gesteht: Eigentlich ist sie total schüchtern

Daniela Katzenberger und ihre Familie sind seit 21. Juni wieder mit ihrer Reality-Serie im TV zu sehen. Dort verriet die Kult-Blondine kürzlich, dass sie im Grunde schüchtern ist.

Quirlig, gut gelaunt und um keine Antwort verlegen: So kennt das Fernseh-Publikum die Reality-TV-Darstellerin Daniela Katzenberger (36), die 2009 dank „Goodbye Deutschland“ ihren Durchbruch hatte. Als schüchtern oder gar „unscheinbar“ würden viele die Kult-Blondine sicher eher nicht einschätzen.

Doch genau so hat sich die „Katze“ in einer aktuellen Folge ihrer eigenen Doku-Soap „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ selbst beschrieben. Im Grunde fiele es ihr sogar bisweilen schwer, in einem Café etwas zu bestellen und sei ganz froh, wenn Mutter Iris Klein das übernehme (56).

Daniela Katzenberger findet sich ohne Make-up unscheinbar

Sie gibt zu verstehen, dass der Teil von ihr, der in der Öffentlichkeit steht, letztlich auch ein Stück weit eine Kunstfigur ist. „Ich bin viel unscheinbarer, als die meisten denken. Ich bin eine flexible Rampensau. Manchmal will ich, dass man mich erkennt, aber wenn ich meine Wimpern und die Schminke abmache, bin ich einfach nur Daniela“, erzählt sie. Damit sie nach Belieben auch „einfach nur Daniela“ sein kann, war es für die Familie wichtig, nicht ständig unter Beobachtung zu stehen.

Daniela Katzenberger erzählt in ihrer Doku-Soap nämlich auch, warum sie mit ihrem Mann Lucas Cordalis (55) und der gemeinsamen Tochter Sophia (8) nach Mallorca umgesiedelt ist. „Prominent zu sein, ist halt sehr zeitaufwändig“, gibt der Reality-Star zu bedenken. Es sei für die Familie besser, auf Mallorca zu wohnen, um sich etwas Normalität zu bewahren. Daniela Katzenberger meint: „Die Spanier interessiert das einen Scheiß, wer wir sind und wir genießen das sehr.“