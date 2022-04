„Hab dann nur keinen Bock“: Daniela Katzenberger erklärt ihre häufigere Instagram-Abwesenheit

„Hab dann nur keinen Bock": Daniela Katzenberger erklärt ihre häufigere Instagram-Abwesenheit

TV-Star Daniela Katzenberger ist immer seltener auf Instagram zu sehen. Was steckt hinter ihrem Rückzug aus den sozialen Medien?

Seit einiger Zeit gönnt sich Daniela Katzenberger (35) immer öfter eine Instagram-Auszeit. Einfach mal den Kopf abschalten und das Handy zur Seite legen – ganz nach diesem Motto legt die Kult-Blondine regelmäßige Pausen von den sozialen Medien ein. So auch in den vergangenen zwei Wochen. Bei einer Frage-Antwort-Runde klärte die Katze nun über ihre häufigere Abwesenheit im Netz auf. „Hast du Instagram in den letzten zwei Wochen gar nicht vermisst?“, wurde sie von einem neugierigen Fan gefragt.

Darauf fand die TV-Darstellerin eine klare Antwort. „Nein! Sobald ich es vermisse, poste ich wieder“, teilte sie in ihrer Story. Allerdings habe Daniela keine Lust darauf, alle Einzelheiten ihres Lebens online zu stellen. „Aber 24/7 am Telefon hängen nervt mich manchmal so extrem ab und ich glaube, das würdet ihr dann auch merken, dass ich eigentlich gar keinen Bock habe“, gab sie ganz ehrlich zu.

Daniela Katzenberger: „Habt ihr das nicht manchmal?“

Im Instagram-Dschungel stellt die Ehefrau von Lucas Cordalis (54) damit freilich eine Ausnahme dar. Mit Hinblick auf andere Influencer, die den ganzen Tag lang Inhalte teilen, fügte Daniela hinzu: „Ich weiß gar nicht, wie das andere machen, ohne dass denen der Kopf qualmt. Ich brauche ab und zu Instagram-Detox, um wieder richtig Bock drauf zu kriegen. Habt ihr das nicht manchmal?“

Sicher haben die Katzenberger-Fans Verständnis dafür, dass die Sängerin Zeit abseits der sozialen Medien braucht, um ihre Batterien wieder aufzuladen. Denn Instagram ist schließlich nur ein kleiner Teil von Danielas Arbeit. Aus diesem Grund reagierte sie auch mit einem Schmunzeln auf die Frage eines weiteren Followers, was sie beruflich machen würde, wenn ihr Beruf als Influencerin wegfallen würde. „Ich war doch schon vor dem ganzen Kram im TV mit einer eigenen Sendung“, lachte die Mutter von Sophia (6). Von 2010 bis 2013 wurde auf VOX die erfolgreiche Doku-Soap „Daniela Katzenberger – Natürlich blond“ ausgestrahlt, die das Model zum gefragten Star machte. Sorgen um ihre berufliche Zukunft braucht sich die Katze also nicht machen.