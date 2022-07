„Könnte ihn emotional zerstören“: Daniela Katzenberger hat Angst vor Griechenland-Reise mit Lucas

Von: Claire Weiss

Teilen

Als sie mit Lucas Cordalis dessen Familie in Griechenland besucht, wird Daniela Katzenberger emotional © Screenshots/RTL+

Seit zehn Jahren hat Lucas Cordalis seine Tante nicht mehr gesehen. Bei einer neuen Folge „Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca“ reisen die Katze und ihr Mann nach Griechenland, um sie zu besuchen. Ein emotionaler Trip, der nicht nur Lucas nahe geht.

Als Kind war Lucas Cordalis (54) jeden Sommer in Griechenland und verbrachte die Ferien bei seiner Familie. Doch die Besuche brachen ab, als Lucas‘ Großvater starb. Zu schmerzhaft war der Verlust des Opas. Nun will sich der Schlagersänger endlich wieder auf die Spuren seiner Kindheit begeben und kehrt gemeinsam mit Daniela Katzenberger (35) und Tochter Sophia (6) zurück an den Geburtsort seines Vaters Costa Cordalis (†75).

Um seine „Kindheitserinnerungen zu bewahren“: Lucas Cordalis war lange nicht in Griechenland

„Nach Griechenland zu fliegen, habe ich sehr lange vor mir hergeschoben, weil es alte Wunden aufbricht und Erinnerungen hervorruft“, gesteht Lucas Cordalis. Auf der Autofahrt zum Dorf, in dem seine Tante lebt, ist er ernst und nachdenklich. Daniela Katzenberger ist überzeugt: „Manchmal muss man sich seinem Schmerz stellen!“

Daniela Katzenberger lernt Lucas Cordalis Tante kennen © RTL2

Trotzdem hat die Katze Bedenken: „Es könnte ihn emotional zerstören.“ Lucas wolle immer stark sein und vor allem vor seiner Tochter keine Schwäche zeigen. Doch Daniela Katzenberger ermutigt ihren Mann, seinen Emotionen freien Lauf zu lassen. Später ist es aber die 35-Jährige selbst, bei der die Tränen laufen.

Vor allem Daniela Katzenberger nimmt die Situation emotional mit

Von Lucas Tante wird die Familie herzlich aufgenommen. Es ist ein emotionaler Moment, als die 72-Jährige ihren Neffen zum ersten Mal nach langer Zeit in den Armen hält. Doch einer fehlt: Costa Cordalis. Er habe oft davon gesprochen, die Familie in Griechenland zu besuchen - doch die Chance sollte er nicht mehr bekommen. „Das ist voll traurig jetzt“, meint Daniela und kann die Tränen nicht mehr zurückhalten.

Cellulite, Bikinis, Sonnenbrand: Die besten Fotos von Daniela Katzenberger Fotostrecke ansehen

Die beiden gehen zusammen durch dick und dünn - und das schon seit acht Jahren. Dabei hielten viele die Beziehung von Daniela Katzenberger und Costa Cordalis anfangs für einen PR-Gag! Verwendete Quellen: RTL+/Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca