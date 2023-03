„Kann nicht mehr“: Daniela Katzenberger im Krankenhaus

Daniela Katzenberger meldet sich in ihrer Instagram-Story plötzlich aus der Klinik bei ihren Followern. Seit über zwei Wochen leide sie bereits an einer Erkältung.

Was ist nur mit Daniela Katzenberger (36) los? Die TV-Bekanntheit versetzt ihre Fans in große Sorge. In ihrer Instagram-Story postete sie nun ein Foto, das sie im Krankenhaus zeigt. Der „Goodbye Deutschland“-Star hat eine Infusion im Arm und liegt völlig erschöpft auf einer Liege. Im Gegensatz zu sonst strahlt sie nicht in die Kamera oder schneidet lustige Grimassen, sondern hat die Augen geschlossen. „Kann nicht mehr!“, schrieb sie zu einem weiteren Foto, das in der Klink aufgenommen wurde.

Bevor die Katze diese besorgniserregenden Aufnahmen veröffentliche, hatte sie ihren Followern erzählt, wie schlecht es ihr derzeit geht. „Ich mache seit zwei Wochen mit dieser scheiß fucking Erkältung rum“, enthüllte sie am Dienstag in ihrer Story. Damals versuchte sie allerdings noch, ihren Gesundheitszustand mit Humor zu sehen. „Wenn du trotz Filter kacke aussiehst, bist du am A…“, kommentierte sie ironisch.

Ihre Erkältung sei leider total hartnäckig. „Dann geht es zwei Tage gut, dann ist’s wieder beschissen“, klagte Daniela. „Gestern Nacht hat’s mich so umgebeamt.“ Am schlimmsten seien aber der Husten sowie die Halsschmerzen. „Ich habe so Panik zu husten, das ist jedes Mal, als wenn jemand mit einem Messer da reinsticht“, gestand sie.

Daniela Katzenberger leidet mit ihrer Mutter Iris Klein

Die Mallorca-Auswanderin hofft, bald wieder auf dem Damm zu sein. „Ich muss fit werden, am Freitag kommt mein Kamerateam, wir müssen die Staffel fertigkriegen“, sagte sie mit Hinblick auf ihre Doku-Soap „Daniela Katzenberger: Familienglück auf Mallorca“.

Immerhin ist Mama Iris Klein (55) zur Stelle, um Daniela aufzupäppeln. Die Reality-TV-Bekanntheit bringe ihrer Tochter Medikamente und Lutschtabletten vorbei. Bekanntlich geht es Iris derzeit selbst nicht gut: In den letzten Wochen war sie in eine öffentliche Schlammschlacht mit ihrem Noch-Ehemann Peter Klein (55) verwickelt. Daniela kümmert sich nun um ihre Mutter. „Ist auch nicht so easy für sie allein, sie schlägt sich gut“, berichtete sie. Allerdings habe Iris „viele Momente, wo sie zusammenbricht“. Zumindest können sich Mama und Tochter während dieser schweren Zeit gegenseitig unterstützen.