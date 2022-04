„Mallorca-Akne“: Daniela Katzenbergers Hand ist voller roter Pusteln

Daniela Katzenberger hat derzeit mit einem fiesen Hautausschlag zu kämpfen © Screenshot/Instagram/danielakatzenberger

Da hat die Katze wohl zu lange in der Sonne gelegen! Daniela Katzenberger zeigt auf Instagram ihren juckenden Hausausschlag, auch bekannt als Mallorca-Akne.

Mallorca – Seit ihren regelmäßigen Auftritten in der Auswanderer-Sendung „Goodbye Deutschland“ auf VOX hat Daniela Katzenberger (35) die Baleareninsel Mallorca zu ihrer neuen Heimat gemacht. Platinblond und mit sonnengeküsster Haut erinnert die „Katze“ ein wenig an Malibu-Barbie — und passt damit perfekt zu Strand und Palmen im Mittelmeer. Doch die warmen Temperaturen sind nicht immer gut für die Gesundheit. Das musste auch Daniela jetzt am eigenen Leib erfahren. Wie sie in ihrer neuen Instagram-Story zeigt, hat ihre Haut derzeit mit einer fiesen Sonnenallergie zu kämpfen.

Auf Social Media präsentierte der Reality-Star ein Foto und einen Clip zu seinem Hautproblem. Darin ist Danielas Hand zu sehen, die von roten Pusteln übersät ist. Dazu schreibt die TV-Blondine: „Das wird langsam voll der Korallenriff.“ Bei dem juckenden Ausschlag handelt es sich um die sogenannte Mallorca-Akne, wie aus den Storys weiter ersichtlich wird. Diese entsteht, wenn fettige Hautprodukte die Poren verstopfen, die sich dann durch zu viel Sonneneinstrahlung entzünden.

Um die Mallorca-Akne einzudämmen, sollte Daniela Katzenberger die Sonne meiden

In ihren Storys ist Daniela Katzenberger teilweise draußen in der Sonne zu sehen. Die UV-Strahlung sollte das Reality-Sternchen derzeit allerdings besser meiden, da nur so ihre Mallorca-Akne zurückgehen kann. Gut verständlich allerdings, dass es der Katze schwer fällt, bei so sommerlichem Wetter auf einer Mittelmeerinsel im Haus zu bleiben.

Ihren Social-Media-Followern zeigt Dani später noch in einer Story, wie sie ein Entspannungsbad nimmt. Dazu schreibt sie auf Englisch: „Zeit für mich!“ Ob sie die Mallorca-Akne so in den Griff bekommt? Offenbar nicht, denn später postet die Ehefrau von Lucas Cordalis einen weiteren Clip, der ihre von Pusteln übersäte Hand zeigt. „Wird immer schlimmer. Ich glaube meine Haut hasst Mallorca“, kommentiert sie das kurze Video. Bleibt zu hoffen, dass Daniela Katzenberger bald ein Heilmittel findet!