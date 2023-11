„Promi Big Brother“-Drama mit Peter: Daniela Katzenberger leidet mit Mama Iris Klein

Bei „Promi Big Brother“ geht der Rosenkrieg zwischen Peter und Iris Klein weiter. Daniela Katzenberger ergreift auf Instagram nun Partei für ihre Mama.

Köln – Darauf haben die „Promi Big Brother“-Zuschauer gewartet: Am Mittwochabend (22. November) kam es zur großen Aussprache zwischen Iris (56) und Peter Klein (56). Bisher waren sich die beiden Streithähne bestmöglich aus dem Weg gegangen. Um endlich für den ersehnten Showdown zu sorgen, brachte Big Brother das Ex-Paar zusammen an einen Tisch. Getrennt voneinander beantworteten sie zunächst Fragen zu ihrer langjährigen Ehe. Anschließend mussten sie sich das Video des anderen ansehen.

Daniela Katzenberger über Drama um Iris Klein: „Warum nimmt sie niemand mal in den Arm?“

Dabei kamen vor allem Iris die Tränen: Nachdem Peter von schönen Erinnerungen gesprochen hatte, zeigte sich die Reality-TV-Darstellerin sehr emotional. Statt seine Noch-Ehefrau zu trösten, ging der gelernte Maler und Lackierer allerdings in die Offensive. „Du bist hier. Du wolltest was von mir“, konfrontierte er die weinende Iris.

Besonders schwer anzusehen waren diese Szenen für Daniela Katzenberger (37). Die Kult-Blondine zeigte sich in ihrer Instagram-Story empört, dass niemand ihrer Mutter Trost spendete. „Neutral gesehen, man sieht ihr doch an, wie tief sie verletzt ist. Warum nimmt sie niemand mal in den Arm?“, schimpfte sie darin aufgebracht.

Solidarität mit Mama Iris: Daniela Katzenberger ist sauer auf Peter Klein

Die Frau von Lucas Cordalis (56) fand es schwer, ihre Mama derart leiden zu sehen. „Man merkt doch, was für eine beschissene, unangenehme Situation das ist“, erklärte sie. Umso enttäuschender sei es, dass die anderen Kandidaten kein Mitgefühl gegenüber Iris gezeigt hätten.

Auch mit ihrem Ex-Stiefvater rechnete Daniela Katzenberger ab. Es habe sie „menschlich so abgefuckt“, wie Peter auf Iris‘ Selbstmordversuch reagiert habe. „Wo war ich am 2.2.? Im Krankenhaus mit einer Überdosis Schlaftabletten“, gestand die Ex-Dschungelcamperin unter Tränen. Peter verzog jedoch keine Miene. „Kann ich nichts dafür!“, blockte er Iris ab. Genau diese nonchalante Aussage nahm ihm die Katze sehr übel. Untereinander herrscht ohnehin dicke Luft: Bereits vor dem Gespräch kam es zum Eklat, weil Peter bei „Promi Big Brother“ Iris Kleins‘ Matratze klaute. Verwendete Quellen: Instagram/danielakatzenberger, „Promi Big Brother“ (Sat.1, Folge 3 vom 22.11.23)