„Brutaler Hypochonder“: Lukas Cordalis hat Angst, sich vor Dschungelcamp wieder anzustecken

Daniela Katzenberger lacht auf Instagram über Lucas Cordalis‘ Sorgen. © RTL & Instagram/Daniela Katzenberger

Es ist schon der zweite Anlauf von Lucas Cordalis beim Dschungelcamp. Dieses Mal wollte der Schlagerstar kein Corona bekommen.

Mallorca – Daniela Katzenberger (36) wird ihrem Ehemann Lucas Cordalis (55) sicherlich fest die Daumen drücken, sobald dieser ab dem 13. Januar im Dschungelcamp zu sehen ist. Der Schlagersänger hatte eigentlich schon im letzten Jahr vor, als Kandidat bei „Ich bin ein Star — Holt mich hier raus!“ mitzumachen. Immerhin gibt ihm die Teilnahme an der RTL-Sendung die Chance, in die Fußstapfen seines verstorbenen Vaters Costa Cordalis (†75) zu treten und die heiß begehrte Dschungelkrone mit nach Hause zu nehmen. Doch das Schicksal hatte etwas anderes mit Lucas Cordalis vor. Kurz vor dem Einzug ins Camp erkrankte der 55-Jährige an Corona und musste deshalb wohl oder über zu Hause bleiben.

Dieses Jahr sollte ihm das nicht passieren. Deshalb versuchte Lucas Cordalis vor seiner Reise nach Australien, möglichst nicht mit Keimen und Bakterien in Kontakt zu kommen. Das zumindest behauptet seine Ehefrau Daniela Katzenberger in einer aktuellen Instagram-Story. Ihr Partner sei sogar regelrecht paranoid geworden, so die TV-Auswanderin auf Social Media.

Daniela Katzenberger nennt Lucas Cordalis einen „brutalen Hypochonder“

„Lucas mag das jetzt bestimmt gar nicht, wenn ich das jetzt erzähle, aber ist mir wurscht“, beginnt die Kult-Blondine ihre Instagram-Story, „dadurch, dass er sich ja mit Corona angesteckt hatte, war er dieses Jahr und vor allem so die letzten zwei Wochen, so ein brutaler Hypochonder. Dass er überhaupt aus dem Haus ist…“ Offensichtlich hat sich die Isolation jedoch gelohnt, denn bisher steht Lucas Cordalis’ Teilnahme am Dschungelcamp nichts im Wege.

Für Daniela Katzenberger war es trotzdem komisch, ihren Gatten so verängstigt zu erleben. Denn, so erzählt die Influencerin in ihrer Story weiter, eigentlich sei Lucas gar nicht so sehr auf Hygiene fixiert. Sie berichtet: „Ich kenne den so gar nicht. Dem ist das eigentlich immer scheißegal. Ich könnte ihm auf dem Teller niesen oder ins Gesicht pupsen, das wäre ihm egal.“ Für den Kampf um die Dschungelkrone scheint das eine gute Voraussetzung zu sein.