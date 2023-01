Daniela Katzenberger nennt ihre Mama Iris Klein live im TV „Milf“ - Moderatorin entsetzt

Iris Klein kann über die Nachricht lachen. © Screenshot/RTL

So hatte sich Iris Klein ihren TV-Auftritt wohl nicht vorgestellt: Mitten in der Show wurde sie von Tochter Daniela Katzenberger als „Milf“ bezeichnet.

Daniela Katzenberger (36) und Iris Klein (55) sind eines der bekanntesten Mutter-Tochter-Duos im deutschen Fernsehen. Es ist kein Geheimnis, dass sich die beiden TV-Stars sehr nahe stehen. Derzeit wohnen die zwei sogar zusammen mit Danielas Tochter Sophia (7) in einer echten Mädels-WG. Iris‘ Ehemann Peter Klein ist nämlich mit Lucas Cordalis (55) nach Australien gereist, um den Dschungelcamp-Kandidaten vor Ort zu unterstützen.

Genau aus diesem Grund war Iris auch Gast bei „Die Stunde danach“. In der Talkshow diskutierten die Moderatoren Angela Finger-Erben (42) und Olivia Jones (53) über die aktuellen Geschehnisse im Dschungelcamp. Iris rief für die Sendung ihren Mann Peter an, um mit ihm über die Situation vor Ort zu sprechen. Doch dann war es eine ganz andere Person, die im Mittepunkt stand: Plötzlich flatterte nämlich eine kurze Textnachricht von Daniela Katzenberger auf Iris‘ Handy ein - mit Worten, die es in sich hatten. „Siehst gut aus Milf“, schrieb die Reality-TV-Darstellerin. Außerdem schickte die Katze ein Herz-Emoji.

Iris Klein über Tochter Daniela: „Die wollte mich ärgern“

Angela Finger-Erben und Oliva Jones konnten daraufhin nicht mehr an sich halten. „Waaas? Deine Tochter nennt dich Milf? Ich glaub’s nicht!“, zeigte sich die RTL-Moderatorin sichtlich geschockt. Olivia Jones war ähnlich irritiert: „Das ist ja wie bei den Flodders!“ Während die beiden Gastgeber vor Lachen brüllten, schien Iris schien die Situation leicht peinlich zu sein. Allerdings nahm sie es ihrer Tochter nicht übel, sich einen kleinen Scherz erlaubt zu haben. „Die wollte mich ärgern. Wir ärgern uns immer! Das hat sie bestimmt absichtlich gemacht“, verriet sie.

Der raue Humor würde einfach in der Familie liegen. „Ich habe ja meine Kinder großgezogen, natürlich haben sie meinen Pfälzer Humor mit der Muttermilch aufgesogen“, erklärte die Ex-Dschungelcamperin. Allerdings denkt Iris bereits über Rache nach. „Na warte, wenn ich nach Hause komme“, kündigte sie schmunzelnd an. Daniela sollte sich also lieber warm anziehen…