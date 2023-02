Ungeschminkt in der Wanne: Daniela Katzenberger braucht nach Affären-Zoff Zeit für sich

Ungeschminkt in der Wanne: Daniela Katzenberger braucht nach Affären-Zoff Zeit für sich © Imago Images / Instagram

Das diesjährige Dschungelcamp hat das Leben von Daniela Katzenberger ordentlich auf den Kopf gestellt. Nach all der Aufregung braucht die Katze Zeit für sich.

Mallorca – Für Daniela Katzenberger (36) gibt es erstmal eine kleine Wellness-Auszeit in der Badewanne. Im gedämmten Licht scheint es sich die Blondine in der heimischen Wanne gemütlich gemacht zu haben, wie ein ungeschminktes Selfie in ihrer Instagram-Story vermuten lässt. Dazu schreibt die Influencerin, die sonst um Worte nicht verlegen ist, nur „Me-Time“. Dass die Katze nach den turbulenten Wochen eine Auszeit braucht, ist kein Wunder. „Die letzten Wochen waren wirklich die Hölle“, gab die Blondine kürzlich zu und brach somit ihr Schweigen um das Familiendrama.

Für die Familie um die Katze hat das „Dschungelcamp“ nämlich wohl alles verändert. Eigentlich wollte Gatte Lucas Cordalis (55) nur rund drei Wochen ans andere Ende der Welt reisen, um im australischen Busch in die Fußstapfen seines verstorbenen Vaters Costa Cordalis (†75) zu treten. Mit anderen Worten: Lucas wollte – ebenso wie sein Vater – Dschungelkönig werden. So viel zum Plan – die Realität sah allerdings anders aus. Cordalis setzte sich zwar bis zum Ende im Dschungel durch, landete aber nur auf dem enttäuschenden dritten Platz und zudem sorgte seine Dschungel-Begleitperson und Schwiegervater Peter Klein (63) für ein virales Familiendrama und eine Ehe vor dem Scherbenhaufen.

Daniela Katzenberger ist umso dankbarer für ihren Valentinstagsschatz

Während Peter Klein als moralische Unterstützung im Versage-Hotel in Australien seinem Schwiegersohn die Daumen drückte, verliebte sich der Stiefvater der Katze außerdem in Schauspielerin Yvonne Woelke (41), die als Begleitperson von Djamila Rowe (55) auch im Versage-Hotel verweilte. Dies bestätigte Peter kürzlich in einem Statement und machte so das Ehe-Aus von Danielas Eltern zur traurigen Gewissheit.

Via Instagram teilte die Katze anschließend einen traurigen Smiley in ihrer Story und sagte auf RTL-Nachfrage zu Promi-Expertin Steffi Bruggs: „Mir fehlen echt die Worte, wir sind so enttäuscht“. Umso glücklicher scheint Katzenberger aber zu sein, dass sie ihren Liebsten wieder an ihrer Seite hat. Nach dem heißen Bad teilt die 36-Jährige einen süßen Schnappschuss des verliebten Paares zum Valentinstag mit ihren Followern.