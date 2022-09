„Ich war besoffen“: Daniela Katzenberger packt über erstes Date mit Lucas Cordalis aus

Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger sind seit Anfang 2014 zusammen. © Eventpress Sandel via www.imago-images.de

Wie haben sich Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis eigentlich kennengelernt? Es war einmal in Dubai, als die Katze zu tief ins Glas geschaut hat…

Mallorca – Daniela Katzenberger (35) und Lucas Cordalis (54) sind ein eingeschweißtes Team. Die zwei kann man sich mittlerweile nicht mehr ohne einander vorstellen. Aber wie kam es eigentlich dazu? In ihrem gemeinsamen Podcast „Katze und Cordalis“ packte das Paar nun aus und verriet ihre Kennlern-Story. Bei der Kultblondine wenig verwunderlich, dass diese Geschichte weit entfernt von langweilig ist.

Seit 2014 sind der Sohn der Schlagerlegende Costa Cordalis und Dani ein Paar. 2015 kam bereits der Nachwuchs Sophia und 2016 besiegelten die zwei ihre Liebe vor dem Altar. Eine Liebesgeschichte, wie sie im Buche steht. Aber danach sah es nicht direkt beim ersten Date aus, denn da war die Katze völlig besoffen, verriet die 35-Jährige nun im Podcast und wundert sich, wieso es danach überhaupt eine Fortsetzung gab.

Während die zwei in einer vorherigen Podcast-Folge bereits verrieten, dass sie beide beim ersten Date auf die inneren Werte und den Charakter schauen, war dafür bei ihrem eigenen ersten Rendezvous wohl wenig Zeit. Stattdessen hatte Lucas die Hände direkt voll zu tun, denn er musste sein Date nach Hause stützen.

Lucas Cordalis: „Ich hab gehofft, dass sie keine Alkoholikerin ist“

Lucas und seine Dani lernten sich in Dubai kennen und hatten, so erzählt die Blondine, ihr erstes gemeinsames Date mit Lucas‘ Schwiegereltern und die Katze sei besoffen gewesen. Lucas habe sein Date, das unübersehbar zu tief ins Glas geschaut hatte, schließlich nach Hause gestützt und nur gehofft, dass sie keine Alkoholikerin sei, so der Schlagerstar. Da hat die Katze direkt einen bleibenden Eindruck hinterlassen, wie es aussieht. Aber das würde man auch nicht anders von der Entertainerin erwarten. Und tatsächlich wurden Lucas‘ Gebete erhört – er musste seine Dani von da an nicht noch einmal nach Hause stützen.

Die Katze sei, so verriet sie weiter, danach nicht wieder besoffen gewesen. Aber die 35-Jährige sei auch früh schwanger geworden, gab die Kultblondine an dieser Stelle zu bedenken. Wer weiß, ob es sonst nochmal eine Wiederholung gegeben hätte.