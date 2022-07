Beauty-Eingriff: Daniela Katzenberger lässt sich die Nasolabialfalte unterspritzen

Daniela Katzenberger steht zu ihren Beauty-Eingriffen © Instagram/Daniela Katzenberger

Daniela Katzenberger ist nicht nur für ihre lustigen Interviews, sondern auch für ihren ganz besonderen Stil bekannt. Platinblonde Haare, viel Make-up und Solariumbräune — jetzt nahm Dani ihre Fans mit zum Schönheitschirurgen.

Mallorca – Daniela Katzenberger (35) hat seit ihrem ersten Auftritt in der Auswanderer-Show „Goodbye Deutschland“ das deutsche Fernsehen im Sturm erobert. Mit platinblonden Haaren, knallig pinken Outfits und übertriebenem Make-up ist die gebürtige Ludwigshafenerin rasend schnell TV-Kult geworden. Dass sie ziemlich viel Wert auf ihr Äußeres legt und deshalb gerne auch mal dem Schönheitschirurgen einen Besuch abstattet, daraus macht die Katze längst kein Geheimnis mehr. Ihren letzten Eingriff beim Beauty-Doc dokumentierte Dani sogar für ihre Social-Media-Follower.

In einer Instagram-Story sieht man die Wahl-Mallorquinerin auf einer Liege, neben ihr ist die Mitarbeiterin der plastischen Chirurgiepraxis mit einer Spritze in der Hand zu sehen. Mit dem Hashtag „Nasolabialfalte“ und einem Spritzen-Emoji wird schnell klar, was Daniela Katzenberger hier vornehmen lässt: Die im Volksmund auch „Kummerfalte“ genannte Vertiefung zwischen Nasenflügel und Mundwinkel ist eine der meist gehassten Falten vieler Beauty-Experten. Mit einer kleinen Hyaluron-Einspritzung ist das Problem allerdings schnell behoben!

Daniela Katzenberger spricht in den sozialen Netzwerken offen über ihre Beauty-Eingriffe

Für viele Social-Media-Nutzer ist Daniela Katzenbergers Offenheit in Sachen Schönheitschirurgie eine erfrischende Abwechslung zu den zahlreichen OP-Leugnern à la Kardashian und Co. Dass sie sich Botox in die Achseln spritzen lässt, ihre Brüste machen ließ und ihre Gesichtsfalten regelmäßig mit Hyaluron behandelt ist keine Neuigkeit für die Follower der Kult-Blondine. Für ihre ehrliche Art erhält Dani oftmals Komplimente von der Netzgemeinde, in der der offene Umgang mit Schönheitseingriffen auch als eine Art Empowerment gilt.

Ihr Ehemann Lucas Cordalis (54) ist nicht der Meinung, dass seine Gattin die zahlreichen Beauty-Eingriffe wirklich nötig hat. Doch er akzeptiert, dass Schönheit nun mal ein wichtiges Thema im Leben seiner Partnerin ist. „Wenn es die Frau glücklich macht, hat Silikon seine Berechtigung“, erklärte Cordalis vor kurzem im gemeinsamen Podcast „Katze & Cordalis“.