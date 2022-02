Mutiges Foto: So sieht Daniela Katzenberger ungeschminkt direkt nach dem Aufstehen aus

Von: Laura Wittstruck

Wirre Haarpracht und müder Blick: Dani Katzenberger sieht am frühen Morgen herrlich normal aus. © Screenshot / Instagram danielakatzenberger

Daniela Katzenberger gibt Einblicke aus ihrem echten Leben: Nach einer scheinbar wilden Nacht zeigt sie sich im pinken Pyjama und Wuschel-Look auf ihrem Instagram-Profil.

Mallorca – Auf ihrem Instagram-Kanal präsentiert sich Daniela Katzenberger (35) gerne in sexy Outfits mit perfekt gestylter Mähne. Dazwischen gibt sie aber auch immer wieder lustige, ehrliche Einblicke in ihren Familienalltag. In ihrer neuesten Story zeigt sie ihren Look direkt nach dem Aufstehen – und der ist alles andere als glamourös.

Daniela Katzenberger ungestylt auf Instagram – „Meine Haare haben ohne mich Party gemacht“

Fettige Haut und eine wirre Frisur: So sehen wohl die meisten Menschen am Morgen aus. In ihrer Instagram-Story zeigt Daniela, dass es den Stars auch nicht besser geht. Dabei sitzt sie im pinken Schlafanzug mit passendem Morgenmantel auf der Couch und sieht alles andere als wach aus. Die sonst so perfekten platinblonden Haare stehen in alle Richtungen wild ab und das verbliebene Make-up stammt offenbar noch vom Tag davor. Extratipp.com* von IPPEN.MEDIA berichtet.

Ihres ungewohnten Looks ist sich auch die Kultblondine bewusst: „Meine Haare haben ohne mich Party gemacht“, schreibt sie zu dem eher unvorteilhaften Foto. Gleichzeitig beweist Dani, dass sie auch über sich selbst lachen kann und liefert gleich eine humorvolle Erklärung zu den Aufnahmen: „Ok, ich gebs zu.... war heimlich auf nem ACDC Konzert“. Die Fans dürfen sich also vermutlich auch in Zukunft auf ungeschönte Einblicke ins Leben der Wahl-Mallorquinerin freuen. *extratipp.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA