Mit Riesensonnenbrille und Strohhut: Daniela Katzenberger tarnt sich am Flughafen

Daniela Katzenberger ist „Undercover“ unterwegs © Instagram/Daniela Katzenberger

Sie wird nur selten erkannt: Daniela Katzenberger ist mit Riesensonnenbrille inkognito am Flughafen unterwegs. Ihre Follower erkannten den Star trotz der Tarnung.

Ludwigshafen – Undercover am Flughafen: Daniela Katzenberger (35) war inkognito am Flughafen unterwegs, um von ihren Fans nicht erkannt zu werden. Die Reality-Show-Teilnehmerin ließ ihre Follower vor kurzem über ihre Social-Media-Plattform an ihrer Reise zurück in ihre Heimat teilhaben, wobei sie sich mit einem Strohhut und einer riesigen Sonnenbrille tarnte.

Im Rahmen ihrer Instagram Stories teilte die blonde Schönheit jetzt einige Eindrücke ihrer Reise, wobei sie vor dem Flug einen lustigen Schnappschuss ihres cleveren Inkognito-Outfits teilte und verkündete: „Geringfügige Freude nach Deutschland zu fliegen.“ Die Mama einer Tochter fügte hinzu, dass es oft vorkomme, dass sie undercover unterwegs sei und deshalb von ihren Fans auch nur selten erkannt und angesprochen werde.

„Weil das sau viele fragen: Nein, ich werde wirklich nur extrem selten erkannt, daher auch fast nie angesprochen. Ich bin mega undercover und viel kleiner (zierlicher auch), als die meisten denken“, enthüllte die gebürtige Pfälzerin mit einem Augenzwinkern.

Daniela Katzenberger tarnt sich mit Strohhut und Riesensonnenbrille

Die Fans der TV-Persönlichkeit, die sich mit ihr im Flugzeug befanden, konnten die Katze jedoch trotz ihrer Inkognito-Tarnung erkennen. In einem von der Beauty veröffentlichten Videoclip sind ihre Follower zu sehen, die bei dem Flug neben ihr saßen und sie auch in ihrem Undercover-Look erkennen konnten. Dabei verkündete der Star lachend, dass ihre Tarnung aufgedeckt worden sei: „Okay, ich wurde doch erkannt.“ Daraufhin freuten sich die Anhänger der Wahl-Mallorquinerin sichtlich darüber, ein gemeinsames Selfie mit ihrem Idol aufgenommen zu haben.