„Was stinkt denn hier so?“: Daniela Katzenberger trägt wegen „Kinderkacka“ Ehering nicht mehr

Dass Daniela Katzenberger ihren Ehering nicht mehr trägt, hat einen ekligen Grund © Facebook/Daniela Katzenberger & dpa | Magdalena Possert/RTL2

Stinkendes Windel-Erlebnis: Daniela Katzenberger trägt aufgrund eines Wickel-Fauxpas ihren Ehering nicht mehr. Das Schmuckstück des TV-Stars stank nach dem Missgeschick.

Mallorca – Deshalb trägt sie ihren Ehering nicht mehr: Daniela Katzenberger (35) enthüllte einen Windel-Fauxpas, der vor einigen Jahren passierte und dazu führte, dass sie den besonderen Ring heute in einer Schatulle aufbewahrt. Die kultige Blondine sprach darüber, dass sie zu der Zeit Tochter Sophia (6), die sie mit Ehemann Lucas Cordalis (54) großzieht, wickelte und bei dem Missgeschick „Kinderkacke“ auf dem Schmuckstück gelandet sei.



In ihrem gemeinsamen Podcast „Katze und Cordalis“ gab die Katze jetzt den Grund dafür bekannt, warum sie ihren Ehering nicht mehr trägt. In der neuen Podcast-Folge erinnerte sich die blonde Schönheit an das eklige Erlebnis und erklärte: „Sophia hat damals noch in die Windeln gemacht und ich hatte meinen Ehering an. Und dann habe ich sie gewickelt ... und auf dem Ring, der ja wirklich sehr groß war, war diese ganze Kinderkacke verteilt.“ Doch damit nicht genug – nach dem Missgeschick hatte sie einen wichtigen Termin mit RTLZWEI.

Daniela Katzenberger trägt wegen „Kinderkacke“ Ehering nicht mehr

Die Reality-TV-Bekanntheit sei zu dem Meeting mit dem Sender gegangen, trug ihren Ehering und hatte davor vergessen, das Schmuckstück nach dem Windel-Erlebnis direkt zu reinigen. Deshalb habe der goldene Klunker bei dem wichtigen Termin nicht nur bis zum Himmel gestunken, sondern alle Anwesenden sollen das stinkende Malheur auch gesehen haben.

Nur sie merkte erst später, was passiert war. „Wir hatten danach ein Meeting mit RTLZWEI. Und ich dachte die ganze Zeit, boah, was stinkt denn hier so?‘ ... und dann war der ganze Ehering noch voller Kacke”, erzählte die Mama einer Tochter. Seitdem bewahre sie das geputzte und blitzblank polierte Schmuckstück in einer Schatulle auf und trage den Ring nicht mehr.