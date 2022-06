Daniela Katzenberger enthüllt: Viele hielten ihre Beziehung zu Lucas Cordalis für einen PR-Gag

Von: Jennifer Kuhn

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sind seit 2014 ein Paar © Screenshot/instagram.com/danielakatzenberger / Florian Appelgren/RTLZWEI

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sind seit acht Jahren ein Paar. Dabei hielten viele Menschen die Beziehung am Anfang für einen PR-Gag. Wie die Katze heute darüber denkt und was Lucas Cordalis zu diesen Vorwürfen sagt, verraten sie in ihrem Podcast.

Mallorca - Seit 2014 sind Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis ein Paar. Beide heirateten im Jahr 2016 - das Promi-Paar hat eine gemeinsame Tochter: Sophia. Doch was einige nicht wussten ist, dass viele Menschen ihre Beziehung für einen PR-Gag hielten.

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis: Vielen Menschen hielten ihre Beziehung für einen PR-Gag

In ihrem Podcast „Katze & Cordalis“ unterhalten sich Daniela und Lucas über vergangene Zeiten. Von ehemaligen Beziehungen bis hin zum Kennenlernen der zwei. Dabei sprach die 35-Jährige ein Thema an, welches sie bis heute nicht wirklich nachvollziehen kann.

„Obwohl natürlich damals die Leute gesagt haben, diese Beziehung - dass sie fake ist“, so Lucas. Daniela ist bis heute immer noch ganz überrascht, welche Gedanken vor allem Medienleute und Social-Media-User hatten. „Die dachten wirklich alle, das ist ein PR-Gag. Also wer kommt denn auf sowas? Eine Beziehung als PR-Gag - vor allem mit Gag. Voll witzig!“, lachte der TV-Star.

Und Fake oder ein PR-Gag ist die Beziehung der Beiden keineswegs! Sie sind ein eingespieltes Team und seit acht Jahren ein Paar. Gemeinsam leben sie auf Mallorca und ließen ihr Leben auch erneut wieder von Vox filmen. Die neuen Folgen von „Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca“ werden derzeit ausgestrahlt.

Für die neuen Folgen ihrer Staffel wollte das Promi-Paar gemeinsam nach Köln. Doch aufgrund des Flugchaos auf Mallorca und in Nordrhein-Westfalen konnten Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis nicht zu der Premiere fliegen. Verwendete Quellen: Podcast: „Katze & Cordalis“