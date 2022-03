Daniela Katzenberger zeigt sich ungeschminkt: „Montag vor dem ersten Kaffee“

Von: Jennifer Kuhn

Daniela Katzenberger veröffentlicht in ihrer Instagram-Story ein Selfie von sich © instagram.com/stories/danielakatzenberger/2788522321119268273/

Daniela Katzenberger gewährt ihren Fans einen regelmäßigen Einblick in ihr Privatleben. So zeigte die Kult-Blondine auch, wie es ihr am Morgen vor dem ersten Kaffee ergangen ist.

Mallorca - So ehrlich und ohne Beauty-Filter, wie Daniela Katzenberger es regelmäßig in ihrer Instagram-Story tut, gibt es von den Promis wohl kaum jemanden. Die Kult-Blondine ist ein großer Fan davon und hat auch kein Problem damit, sich auch morgens kurz nach dem Aufstehen ungeschminkt vor der Kamera zu präsentieren, wie tz.de berichtet.

Daniela Katzenberger zeigt sich ziemlich zerzaust - Fans feiern ihren Humor

Mit einem Halloween-Haarreifen, einem rosafarbenen Schlafanzug und einer Kaffeetasse zeigte sich Daniela Katzenberger auf ihrem Social-Media-Account - natürlich völlig ungeschminkt. „Yeah, was für eine überaus gelungene Verkleidung!“, kommentierte ein User. Zu diesem Zeitpunkt hatte die 35-Jährige ihre Kommentar-Funktion kurzzeitig wieder aktiviert.

Daniela Katzenberger zeigt sich in ihrer Instagram-Story vor ihrem ersten Kaffee © Screenshot/instagram.com/stories/danielakatzenberger

Daniela Katzenberger hatte schon öfter die Kommentar-Funktion unter ihren Instagram-Bildern ausgestellt. Der Grund dafür: ständige Hate-Feedback von einigen Usern. Das Statement der Katze lautete dann wie folgt: „Beste Funktion bei Instagram: Kommentare deaktivieren“, so die 35-Jährige.

Von wegen Beauty-Filter! Daniela Katzenberger zeigt sich ungeschminkt: „Montag vor dem ersten Kaffee“

Am Montagmorgen ließ es sich Daniela Katzenberger aber nicht nehmen, ihren Followern ein reales Selfie zu zeigen. Sie veröffentlichte es vor ihrem ersten Kaffee. Und wer die Katze kennt, weiß, was für eine große Kaffee-Liebhaberin sie ist. Mit Kopfhörern in den Ohren, einem grauen Hoodie und einem Dutt präsentierte sie sich ihren Fans. Daumen hoch!

Daniela Katzenbergers Tochter zeigt sich mit schwarzen Lippen

Vor wenigen Tagen bekam die kleine Tochter von Daniela Katzenberger große Aufmerksamkeit. Die 6-Jährige zeigte sich mit schwarz geschminkten Lippen. „Ich bin Gangster!“, so Sophia. Mit dabei: die Mutter von Daniela Katzenberger: Iris Klein.

