Daniela Katzenbergers Vermögen: So viel Geld hat die Frau von Dschungelcamp-Finalist Lucas Cordalis

Von: Madlen Trefzer

Daniela Katzenberger – blond, beliebt und bestbemittelt. Wie vermögend die Frau von Lucas Cordalis tatsächlich ist, lässt sich einschätzen. Immerhin sind die einen oder anderen Zahlen bekannt.

Dass Daniela Katzenberger anfangs kaum jemand ernst nehmen wollte, scheint aus dem Gedächtnis der Katzen-Fans verpufft zu sein. Spätestens heute sollten alle wissen, dass die Blondine aus Ludwigshafen, die seit 2016 mit Dschungelcamp-Finalist Lucas Cordalis verheiratet ist, eine smarte Geschäftsfrau, ein beliebter TV-Star und auch eine Power-Performerin ist. Viele Unternehmen würden einiges dafür tun, um Daniela Katzenberger als Werbegesicht für sich zu gewinnen.

Name Daniela Denise Katzenberger Geboren 1. Oktober 1986 (Alter 36 Jahre), Ludwigshafen am Rhein Ehepartner Lucas Cordalis (verheiratet seit 2016) Kinder Sophia Cordalis Eltern Iris Klein, Jürgen Katzenberger

Daniela Katzenberger – die Gattin von Lucas Cordalis kann nicht nur gut aussehen, sondern auch mit Geld umgehen

Natürlich geht Daniela Katzenberger es seit der Geburt ihrer Tochter „etwas ruhiger“ an, doch hat in den TV–Formaten an Beliebtheit ganz und gar nicht verloren. Finanzielle Sorgen muss sie sich wohl nicht machen. Schließlich hat die Gattin von Lucas Cordalis ein Millionenvermögen gescheffelt, ist aber auch laut vermoegenmagazin.de dafür bekannt, dass sie dies nur sehr sparsam ausgibt und demnach hervorragend mit Geld umgehen kann.

Auch Lucas Cordalis hat ein sattes Vermögen – so reich ist der Dschungelcamp-Finalist tatsächlich. Zwar verdient sich Daniela Katzenberger ihr Geld etwas anders als ihr singender Gatte, aber bestimmt nicht weniger effektiv. Denn allein die Werbung für die Telefonauskunft 118000, soll ihr ganze 100.000 Euro eingebracht haben. Ein Zahnpasta-Werbespot soll sie zusätzlich um eine Gage von 150.000 Euro reicher gemacht haben. Ebensoviel habe Daniela Katzenberger mit der wohl bekanntesten Werbung verdient haben – mit Poco.

Vermögen von Daniela Katzenberger – so hoch soll es sein

Aktuell steht Daniela Katzenberger bei Deichmann unter Vertrag – dort kann man ihre eigene Schuhkollektion begutachten und sogar kaufen. Das geschätzte Vermögen von Daniela Katzenberger beträgt laut vermoegenmagazin.de rund 4 Millionen Euro. Auch ihre Familienmitglieder soll Daniela Katzenberger zu etwas Ruhm gebracht haben. So ist Iris Klein nicht nur durch den großen Dschungelcamp-Skandal mit Ehemann Peter Klein bekannt, sondern auch an diversen Teilnahmen an TV-Formaten, wie zum Beispiel Big Brother.

Ob Lucas Codalis’ Beliebtheit durch seine Beziehung mit Daniela Katzenberger gestiegen ist, sei dahin gestellt. Nach seinen Dschungelcamp-Auftritten scheint Cordalis jedenfalls nicht die Beliebtheit der Fans zu genießen. Auch nachdem er einen süßen Liebesbrief im Dschungelcamp von seiner Frau bekommt, kann Lucas nicht so richtig aus sich raus zu kommen – und darüber ärgert sich Papis Loveday, als er im Dschungelcamp-Podcast über Lucas’ Einzug ins Finale spricht.

So schätzen andere Quellen Daniela Katzenbergers Vermögen ein:

Aber ganz egal, was Dschungelcamp-Kollegen, oder RTL-Zuschauer über Lucas Cordalis sagen. Zusammen mit seiner gut betuchten Gattin Daniela Katzenberger scheint alles in Butter zu sein. Ob die Liebe von Lucas Cordalis und der Katze aber tatsächlich echt ist, kannst Du hier nachlesen. Vermoegen.com schätzt das Vermögen von Daniela zwar nur auf 3 Millionen, aber kommt es denn auf diese eine Million an, wenn man zusammen mit Lucas Cordalis das Familienglück auf Mallorca lebt?

Spannender Fakt über Daniela Katzenberger: Seit 2017 gibt es die Zeitschrift “Daniela” am Kiosk zu kaufen. Das Magazin liefert neben Beauty-Tipps Einblicke in das Privat- und Berufsleben der Kultblondine. Allein ihre Social-Media-Kanäle haben laut vermoegen.com eine Reichweite von 7 Millionen Usern – damit gehört sie zu Deutschlands erfolgreichsten Influencern. Ob Gatte Lucas Cordalis nun die Dschungelkrone holt und damit auch etwas Kohle nach Hause, bleibt abzuwarten – diese Dschungelcamp-Gage ist dem Schlagersänger jedenfalls zugesichert. (mad)