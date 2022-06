„Kann ich meinen Kindern zeigen“: Daniela Katzenbergers Tochter findet toll, dass ihre Geburt im TV gezeigt wurde

Daniela Katzenberger hat mit Mann Lucas eine Tochter © Instagram/Daniela Katzenberger

Daniela Katzenbergers Nachwuchs schwärmt von ihrer Geburt im TV. Das Kind des Stars will ihren Kids später einmal zeigen, wie sie geboren wurde.

Mallorca – Daniela Katzenbergers (35) Tochter Sophia Cordalis (6) hat verraten, was sie von ihrer TV-Geburt hält! Die Tochter der Reality-Show-Teilnehmerin und ihres Ehemanns Lucas Cordalis (54) hat kein Problem damit, seit ihrer Geburt in der Öffentlichkeit zu stehen und sprach jetzt begeistert darüber, dass sie ihre im Fernsehen ausgestrahlte Entbindung später auch einmal ihren eigenen Kindern zeigen möchte.



In der vergangenen Folge ihres gemeinsamen Podcasts „Katze und Cordalis“ sprachen die Katze und ihr Partner über das Thema Kinder, wobei sich auch Töchterchen Sophia via Sprachnachricht zu Wort meldete und ihre Meinung über ihre TV-Geburt bekanntgab. Das Kind des prominenten Paares verriet begeistert, dass sie ihre Entbindung im Fernsehen toll finde und sie die TV-Szenen als Erwachsene dann auch ihren eigenen Kindern zeigen könne. Die Sechsjährige schwärmte begeistert: „Also, Papa, ich finde das sehr cool, wie man einfach so eine echte Geburt sieht – und wenn ich mal groß bin, kann ich meinen Kindern zeigen, wie ich geboren wurde!“

Daniela Katzenbergers Tochter schwärmt von ihrer TV-Geburt

Und auch Sophias Mama enthüllte, dass die TV-Entbindung zwar schon etwas gewagt gewesen sei, diese jedoch schön gefilmt worden sei. Als Eltern hätte es das Paar zuvor nicht einschätzen können, wie ihr Nachwuchs auf die TV-Szenen reagieren würde. Umso schöner ist es, dass die Schülerin auf ihre gefilmte Geburt heute mit Begeisterung reagiert. „Es ist natürlich schon krass, wenn die eigene Geburt im Fernsehen läuft. [...] Ich finde es schön! Es wurde ja auch schön gedreht!“, freute sich die kultige Blondine.