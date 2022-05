Dank Mutmach-Hymne aus den 80ern: Rolf Zuckowski wird TikTok-Star

Teilen

Das hat er geschafft! Liedermacher Rolf Zuckowski machte Generationen von Kindern mit seinem Lied „Ich schaff’ das schon“ Mut. Jetzt erfreut sich der Song auf TikTok neuer Beliebtheit. (Fotomontage) © TikTok/Rolf Zuckowski & IMAGO / teutopress

Das hat er geschafft! Liedermacher Rolf Zuckowski machte Generationen von Kindern mit seinem Lied „Ich schaff’ das schon“ Mut. Jetzt erfreut sich der Song auf TikTok neuer Beliebtheit.

Hamburg – An Weihnachten und Geburtstagen singt fast jeder deutsche Haushalt seine Lieder: Rolf Zuckowski (75) begeisterte mit „In der Weihnachtsbäckerei“ und „Wie schön, dass du geboren bist“ Generationen von Kindern. Auch heute sind seine Songs noch lange nicht aus der Mode gekommen. Das bewies zuletzt ein neuer Trend auf der Social-Media-Plattform TikTok. Dort verschaffte die Mutmach-Hymne „Ich schaff’ das schon“ dem bekannten deutschen Liedermacher nämlich zu neuer Popularität.

Ursprünglich veröffentlichte Rolf Zuckowski das Lied im Jahr 1986. Seitdem half es zahlreichen Kids dabei, ihre Angst vor Neuem abzulegen. Der erste Schultag oder das erste Mal ohne Mama und Papa ins Ferienlager — mit Rolf Zuckowski wussten sie Kleinen sicher: Ich schaff’ das schon! Auf seinem eigenen TikTok-Profil bedankte sich der Sänger für die vielen positiven Kommentare über seinen Song. Und auch einige Influencer ließen es sich nicht nehmen, die besondere Bedeutung des Liedes für sie zu erklären.

Rolf Zuckowski singt auf TikTok seinen Mutmach-Song „Ich schaff das schon“ und begeistert auch heute noch seine Fans damit © Screenshot TikTok/Rolf Zuckowski

Rolf Zuckowski nahm mit seinem Lied „Ich schaff’ das schon“ tausenden Kindern die Angst

„Nach 26 Jahren schafft dieses Lied immer noch, mich zum Weinen zu bringen. So oft hab ich dazu geweint und nicht an mich geglaubt“, schreibt TikTokerin Kitty über „Ich schaff’ das schon“ von Rolf Zuckowski. Und auch andere Nutzer des sozialen Netzwerks geben preis, dass sie den Song in jüngeren Jahren gut gebrauchen konnten.

Userin Joline beispielsweise erzählt: „Dieses Lied habe ich immer in meinem Kopf gesungen wenn ich als Kind riiiesige Angst hatte, vielen Dank.“ Doch nicht nur erwachsen gewordene Kinder wissen die besondere Message von „Ich schaff’ das schon“ zu schätzen, wie Inga beschreibt: „Das war das Lied meines Sohnes nach seiner Herz Operation.“ Rolf Zuckowski hat damit wieder einmal bewiesen, dass gute Musik zeitlos ist.