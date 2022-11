„Danke für deinen Mut“: HadeB-Melissa offenbart wahren Trennungsgrund von Philipp

Teilen

Ein Jahr nach der Trennung von Philipp verrät Melissa nun endlich den Grund © Sat.1 & Instagram: melissa_aufdenerstenblick

Das Ehe-Aus des „Hochzeit auf den ersten Blick“-Traumpaares ist knapp ein Jahr her – nun packt Melissa endlich über den wahren Trennungsgrund aus.

Hamburg – Melissa und Philipp schienen der Beweis für das Gelingen des verrückten Liebesexperiments „Hochzeit auf den ersten Blick“ (Sat.1). 2019 gaben sich die zwei Fremden im TV das Ja-Wort und blieben auch nach der Ausstrahlung zusammen. 2020 kam dann der Nachwuchs zur Welt, der in der Öffentlichkeit zunächst nur „Mucki“ und mittlerweile nur „Kleiner M“ genannt wird. Im Dezember 2021 dann die traurige Bekanntgabe des Ehe-Aus von Melissa und Philipp – Experiment gescheitert.

Über den Trennungsgrund wollten die beiden nicht sprechen, hieß es seinerzeit in der Bekanntgabe – dass die beiden nicht im Guten auseinander gegangen sind, war jedoch offensichtlich. Melissa und Philipp standen ganz klar auf Kriegsfuß und leisteten sich nach der Trennung eine öffentliche Schlammschlacht. Nun endlich – fast ein Jahr später – lüftet Melissa das Trennungsgeheimnis.

„Frauen halten zusammen“: Nachricht einer anderen Frau öffnete Melissa die Augen

Die Fans sind nämlich auch fast ein Jahr nach dem Ehe-Aus noch neugierig, was mit dem „HadeB“-Traumpaar passiert ist. In einer Instagram-Fragerunde wirft die 29-Jährige nun ein paar Informationshäppchen in die Runde. Auf die Frage nach dem wirklichen Trennungsgrund, antwortet die Blondine, dass es viele Gründe gegeben habe. Aber ein Ereignis scheint der jungen Mutter die Augen geöffnet zu haben. „Der schlussendliche Schlussstrich kam durch eine Nachricht mit sehr vielen Informationen“, heißt es von Melissa.

Erst der darauffolgende Hashtag gibt einen endgültigen Hinweis darauf, was vorgefallen sein kann. „Danke nochmal für deinen Mut“, schreibt Melissa weiter und beendet die Antwort mit dem Hashtag „Frauen halten zusammen“. Die brisante Nachricht, die zur Trennung führte, scheint offenbar also von einer anderen Frau gekommen zu sein, die für die junge Mutter das Fass zum Überlaufen brachte und sie zur Trennung trieb.

Weitere Details behält Melissa für sich. Sowohl für sie als auch für Philipp ist die Scheidung aber auch bereits ad acta gelegt. Beide sind wieder vergeben. Philipp machte seine neue Flamme bereits kurz nach dem Ehe-Aus, Anfang des Jahres, bekannt und Melissa stellte ihren Peter, der – genau wie Mucki nicht Mucki heißt – nicht Peter heißt, ihrer Instagram-Anhängerschaft vor.