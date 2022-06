Dankgottesdienst zu Ehren der Queen: Boris Johnson erntet Buhrufe

70. Thronjubiläum der Queen

+ © IMAGO/Tayfun Salci Der britische Premierminister Boris Johnson © IMAGO/Tayfun Salci

Beim Eintreffen zum Dankgottesdienst zu Ehren der Queen wurde der britische Premierminister Boris Johnson ausgebuht.

London - Der britische Premierminister Boris Johnson ist beim Eintreffen zum Dankgottesdienst zu Ehren des Queen-Jubiläums in der Londoner Kathedrale St. Paul‘s ausgebuht worden. Die Rufe von Schaulustigen waren deutlich zu hören, als der Regierungschef am Freitagvormittag mit seiner Frau Carrie Johnson die Stufen zur Kathedrale hochlief. Dies stand in starkem Kontrast zum Jubel, den das Staatsoberhaupt Queen Elizabeth II. bei ihren öffentlichen Auftritten am Donnerstag erlebt hatte.

Der in New York geborene Johnson steht wegen der «Partygate»-Affäre um Lockdown-Partys in der Downing Street innenpolitisch immens unter Druck. Auch immer mehr Abgeordnete seiner Konservativen Partei wenden sich von ihm ab. Ein baldiges Misstrauensvotum gilt als möglich.

London - Prinz Harry und Herzogin Meghan sind neben anderen Mitgliedern der Royal Family mit Jubel vor dem Dankgottesdienst zu Ehren der Queen empfangen worden. Harry trug bei der Veranstaltung in der Londoner Kathedrale St Paul‘s seine militärischen Abzeichen, die in Kalifornien geborene Meghan erschien im cremefarbenen Mantel mit Hut.

Es ist der erste offizielle Auftritt des Paares beim Thronjubiläum der Queen, zu dem die beiden mit ihren Kindern aus den USA nach London gereist sind. Und es ist der erste gemeinsame Termin bei einem offiziellen royalen Event seit ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus. Die Beziehung vor allem von Harry zu seinem Vater Prinz Charles und Bruder Prinz William gilt als schwer belastet.

Beim traditionellen Auftritt der Königsfamilie am Donnerstag auf dem Balkon des Buckingham-Palast waren nur «Working Royals» zugelassen und Harry (37) und Meghan (40) daher - wie auch Queen-Sohn Prinz Andrew - nicht dabei. Dieser verpasst wegen einer Corona-Infektion auch den Gottesdienst, der eigentlich die einzige Veranstaltung war, bei der er dabei sein sollte. Wegen seiner Verwicklung in einen Missbrauchsskandal nimmt der Royal sonst keine öffentlichen Aufgaben mehr wahr.

Queen Elizabeth II. lässt sich aus gesundheitlichen Gründen bei dem Gottesdienst von ihrem Sohn Prinz Charles vertreten. Anders als am Vortag war zum Dankgottesdienst auch der erweiterte Kreis der Royal Family geladen - genauso wie Premierminister Boris Johnson, mehrere Mitglieder seiner Regierung und viele weitere Politikerinnen und Politiker. (dpa)