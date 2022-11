„Jens wäre unglaublich stolz“: Danni Büchner begeistert „Goodbye Deutschland“-Fans im Lack-und-Leder-Look

Danni Büchner ist in den letzten Jahren zu einer echten Stilikone avanciert. Ihre Fans begeisterte sie jetzt in einem Leder-Outfit, das es in sich hat.

Mallorca – Danni Büchner (44) mag es zu polarisieren. Die Influencerin ist bekannt dafür, in den sozialen Netzwerken zu provozieren und auch gerne mal Streit mit ihren Hatern anzufangen. Eine Sache kann man der „Goodbye Deutschland“-Teilnehmerin allerdings nicht absprechen: In den letzten Jahren ist Danni zweifelsohne zu einer echten Stilikone avanciert. Auch ihren Social-Media-Fans ist das natürlich aufgefallen. Zuletzt begeisterte die TV-Auswanderin auf Instagram mit einem Lack-und-Leder-Outfit der Extraklasse.

Auf den Schnappschüssen ist Danni Büchner gerade auf dem Weg zu einem Essen mit Freunden, wie sie im dazugehörigen Beitrag schreibt: „Heute zum Dinner mit meinen Freundinnen verabredet - gehört definitiv auch mal dazu, ich freue mich!“ Einen kleinen Seitenhieb kann sich die Wahl-Mallorquinerin dann aber auch nicht verkneifen: „Aber… ich freue mich auch schon wieder auf mein Bett. Bis dahin wird hier über alles und jeden gequatscht!“

Mit ihrem Leder-Outfit begeistert Danni Büchner ihre Instagram-Fangemeinde

Insbesondere mit ihrem Outfit sorgt Danni Büchner jedoch in der Kommentarspalte für Begeisterung. Die kurze Ledershorts kombiniert mit einem weißen Pullover und Overknee-Lederstiefeln scheint bei ihren Followern gut anzukommen. Für ihr Geschick in Sachen Mode erhält die fünffache Mutter in den Kommentarspalte zahlreiche Komplimente. Einige User lassen sich sogar zu der Behauptung hinreißen, dass Dannis verstorbener Ehemann Jens Büchner (†49) „stolz“ auf den Style seiner Ehefrau gewesen wäre.

„Du siehst toll aus. Jens wäre unglaublich stolz, so eine hübsche Frau an seiner Seite zu haben, wirklich toll! Du kleidest dich besser als viele junge Mädels heutzutage“, schreibt beispielsweise eine Nutzerin, deren Geschmack die TV-Berühmtheit mit ihrem Lack-und-Leder-Dress zu hundert Prozent getroffen hat. Auch wenn Danni Büchners Art nicht bei allen Social-Media-Usern gut ankommt, scheint ihr zumindest in Sachen Fashion so schnell niemand etwas vormachen zu können.