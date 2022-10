Danni Büchner checkt jedes Foto, bevor Jada es auf Instagram posten darf

Teilen

Danni Büchner kontrolliert jedes Foto ihrer Tochter Jada © Instagram: jadakrbs & RTL+

Die 18-jährige Jada Karabas muss alle Fotos, die sie auf ihrem Instagram-Profil hochladen möchte, vorher bei Mutter Danni Büchner absegnen lassen.

Mallorca – Danni Büchners (44) Tochter Jada Karabas (18) hat auf ihrem Instagram-Account schon längst Influencer-Status erreicht. Über 35 Tausend Menschen folgen den regelmäßigen Updates der 18-Jährigen auf der Plattform. Die Bildchen, die das Profil der Schülerin zieren, werden aber immer einmal von Mama Danni abgesegnet, bevor sie hochgeladen werden. Dies enthüllte Jada in der neuesten Folge der Auswanderer-Serie „Goodbye Deutschland“ (VOX) und schien eher weniger begeistert von dieser Abmachung.

„Ich muss dir jedes Foto, das ich posten möchte, erst schicken“, sprudelt es zum Thema Instagram aus der 18-Jährigen heraus, woraufhin Danni Büchner nur zustimmen kann. Bevor Jada Schnappschüsse mit der Öffentlichkeit teilt, möchte Auswanderin Danni Büchner ein Wörtchen mitreden. „Ich kann nicht jedes Foto dulden, Jada“, sagt die Wahl-Mallorquinerin dazu.

Jada Karabas möchte ihrem Traum, Model zu werden, ein Stückchen näherkommen

Dennoch unterstützt die Fünffach-Mutter ihre Tochter und organisiert sogar ein professionelles Fotoshooting für die 18-Jährige. Denn Jada hat seit Kindheitstagen einen Traum: Sie will Model werden. Und da kommt Jada mit den bisherigen Schnappschüssen aus dem Kinderzimmer vermutlich nicht so weit – obwohl Mama Danni die Ergebnisse absegnet. Also organisierte die TV-Auswanderin ihrer Tochter einen Promi-Fotografen, der der Schülerin zu einer professionellen Setcard verhelfen soll. Damit will sich Jada dann bei den Modelagenturen Mallorcas bewerben.

Monika-Alarm, als Baywatch-Nixe oder ungeschminkt: Die besten Bilder von Danni Büchner Fotostrecke ansehen

Bevor das allerdings losgehen kann, muss das perfekte Outfit her, damit nichts dem Zufall überlassen wird. Jada weiß genau, was sie will: selbstbewusst aussehen. „Ich bin keine 20, aber ich glaube schon, dass ich auf den Fotos selbstbewusst aussehen kann“, erklärt die 18-Jährige und versucht ihre Mutter davon zu überzeugen, dass sie beim Shooting nicht wie ein fünfjähriges Kind aussehen möchte. Die wiederum entgegnet nur, dass ein Blick auf ihren Instagram-Account genüge, um sich davon zu überzeugen. Denn das Profil spricht definitiv eine andere Sprache – wie ein fünfjähriges Mädchen sieht die Schülerin auf den Bildern sicher nicht aus.