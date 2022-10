„Liebe“: Danni Büchner feiert Fotoshooting im Leo-Bikini von Tochter Jada Karabas

Danni Büchner ist begeistert vom Look ihrer Tochter Jada Karabas. Auf Instagram kommentiert sie die Schnappschüsse ihrer Kleinen liebevoll.

Mallorca – Jada Karabas (18) hat sich nicht ausgesucht, im Rampenlicht zu stehen. Erst seit kurzem ist die Tochter von „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner (44) volljährig, doch aufgrund der gemeinsamen Mutter-Tochter-Auftritte im TV kennen Fernsehzuschauer die junge Influencerin schon seit Jahren. Jetzt — als Erwachsene — kann Jada jedoch endgültig richtig durchstarten. Auf Instagram veröffentlichte der Nachwuchsstar zuletzt einen süßen Schnappschuss.

Auf dem Bild ist die Blondine im Meer zu sehen, hinter ihr glitzert das Wasser und in weiter Ferne sind Strand und Berge zu erkennen. Jadas Haare sind nur teilweise nass und an ihrem Arm klebt Sand, keck schaut sie über ihre Schulter in die Kamera. Am unteren Bildrand ist ein Teil vom Bikini der 18-Jährigen zu sehen: Im klassischen Leo-Look gibt er dem Foto einen leicht sexy angehauchten Ton. Was wohl Jadas Mutter Danni Büchner davon hält?

Danni Büchner ist begeistert von Jada Karabas’ Schnappschuss im Leo-Look

In der Bildunterschrift postet Jada Karabas nur den Namen des Fotografen, der den sommerlichen Schnappschuss gemeinsam mit ihr angefertigt hat. Ein Blick in die Kommentarspalte zeigt jedoch schnell, dass auch die Follower der Teenagerin begeistert von Jadas Model-Qualitäten sind. Ihr größter Fan ist dabei zweifelsfrei ihre Mama Danni Büchner, die das Foto mit dem Wort „Liebe“ und zwei roten Herz-Emojis kommentierte.

Und auch ihre No-Name-Fans sind sichtlich hingerissen von Jada Karabas sexy Leo-Look. „Was ist das bitte für ein super tolles Foto“, gibt sich eine Userin erstaunt, während eine andere schreibt: „Du wirst immer hübscher.“ Nicht wenige sagen Jada bereits eine Karriere vor der Kamera heraus — ob aus dem Reality-Sternchen vielleicht doch noch eine echte Laufstegschönheit wird?