„Unverschämt“: Danni Büchner ist es leid, sich dafür rechtfertigen zu müssen, wie sie ihr Geld verdient

Danni Büchner ist es leid, sich dafür rechtfertigen zu müssen, wie sie ihr Geld verdient © Instagram: dannibuechner

Immer wieder muss sich die TV-Auswanderin rechtfertigen. Dass Fans fragen, wie sie ihren Lebensunterhalt verdient, findet Danni Büchner einfach unverschämt.

Mallorca – Danni Büchner (44) kam durch die Vox-Dokusoap „Goodbye Deutschland“ zur Bekanntheit, als sie Mallorca zu ihrer Wahlheimat machte, um ein gemeinsames Leben mit ihrem späteren Ehemann und Kult-Auswanderer Jens Büchner (†49) aufzubauen. Das war der Sprung in ein Leben in der Öffentlichkeit. Seither ist viel passiert, durch etliche TV-Formate und vergangene Beziehung ist Dannis Bekanntheitsgrad stetig gewachsen. Nicht zuletzt auch durch die Social Media-Plattform Instagram.

Dass sich die 44-Jährige aber wegen ihres Einkommens rechtfertigen muss, findet Büchner einfach unverschämt. Das machte das TV-Gesicht nun wieder in einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Profil deutlich. Hier kam nämlich die Frage auf, mit welchem Job Danni denn eigentlich ihren Lebensunterhalt verdient. Solche Fragen kennt die „Dschungelcamp“-Teilnehmerin nur allzu gut und mag sie deshalb nicht lieber.

Wenig verwunderlich: Danni Büchner verdient ihr Geld mit Instagram und TV-Auftritten

Stattdessen hält die Influencerin es für unverschämt, heißt es zur Frage via Instagram-Story. Dennoch gibt es eine Antwort: „Instagram und TV“. Relativ normale Einkommensquellen für eine öffentliche Person, richtig? Während für den Follower vielleicht keine böse Absicht in der Frage lag, hat Danni doch das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen und ist es ganz offensichtlich leid. Hier scheint etwas tief zu sitzen und das ist kein Wunder - immer wieder muss sich die einstige „Promi Big Brother“-Kandidatin Gerüchten stellen, sich für ihr öffentliches Leben rechtfertigen und böse Zungen ertragen.

Zu diesem Thema nimmt Danni auch regelmäßig in den sozialen Medien Stellung und kämpft gegen die Negativität in der Öffentlichkeit an. Unter ihrem letzten Beitrag heißt es zum Beispiel: „Ein Bumerang kehrt zu der Person zurück, die ihn wirft“.

Dennoch ist die stolze Mutter aktuell richtig zufrieden mit ihrem Leben – da wird sie eine solche Frage bestimmt nicht allzu sehr aus der Fassung bringen. Ihre jüngsten Kinder – die gemeinsamen Zwillinge mit Jens – wurden zum neuen Schuljahr eingeschult und Danni könnte nicht stolzer sein. Via Instagram erklärte sie: „Man kann mir vielleicht vieles ankreiden, aber das Muttersein, das ist komplett meins“.