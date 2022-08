Monika-Alarm, als Baywatch-Nixe oder ungeschminkt: Die besten Bilder von Danni Büchner

Kein Reality-Star polarisiert so stark wie Danni Büchner. Ob in zu enger Hose, am Strand oder komplett natürlich - wenn die Witwe von Jens Büchner (✝49) ein neues Foto von sich postet, kocht das Netz. Hier gibt es die besten Bilder der „Goodbye Deutschland“-Auswanderin.

1 / 17 Ob mit „Monika-Alarm“, ungeschminkt oder im Bikini: wenn Danni Büchner ein neues Bild postet, flippt das Netz aus © Instagram: dannibuechner

2 / 17 2015 lernt Daniela Karabas auf dem Delmenhorster Stadtfest den „Goodbye Deutschland“-Kultauswanderer und Ballermannbarden Jens Büchner kennen - der Beginn einer großen Liebe © RTL+

3 / 17 Schon bald wandert Danni mit ihren drei Kindern aus erster Ehe zu Jens nach Mallorca aus. 2017 folgt die Hochzeit des Paares. © RTL+

4 / 17 Die Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani kommen als Frühchen zur Welt - keine leichte Zeit für Danni und Jens. © Instagram: buechnerjens

5 / 17 Im November 2018 stirbt Jens Büchner an Lungenkrebs und hinterlässt Danni als alleinerziehende Mutter von fünf Kindern. © Instagram: dannibuechner

6 / 17 Anfang 2020 zieht Danni Büchner ins Dschungelcamp und belegt den dritten Platz. Später verrät sie, dass sie aufgrund ihrer Trauer noch nicht bereit für das Format gewesen sei. © RTL+

7 / 17 Neben ihren Auftritten im Reality-TV wird Danni Büchner immer mehr als Influencerin aktiv und zeigt bei Instagram regelmäßig Einblicke in ihr Leben © Instagram: dannibuechner

8 / 17 Danni Büchner wird immer selbstbewusster und zeigt sich in ungewohnt sexy Outfits © Instagram: dannibuechner

9 / 17 Bei ihrer „Promi Big Brother“-Teilnahme 2021 will Danni Büchner ihr Image retten. Ihre Fangemeinde wächst, die der Hater auch © Screenshot/Danni Büchner

10 / 17 Danni Büchner lässt sich jedoch nichts gefallen und setzt sich im Netz gegen Bodyshaming ein - dafür zeigt sie sich gerne mal im Strandoutfit © Instagram: dannibuechner

11 / 17 Danni Büchner provoziert gerne und zeigt sich absichtlich in viel zu enger Hose - Monika-Alarm! © Instagram: dannibuechner

12 / 17 Aber Danni Büchner kann auch anders und präsentiert sich an Weihnachten mit ihren fünf Kindern als ganz normale Familie © Instagram: dannibuechner

13 / 17 Joelina Karabas macht es ihrer berühmten Mutter nach und wird zur Nachwuchs-Influencerin © Screenshot Instagram: dannibuechner

14 / 17 Danni Büchner will mehr Realität auf Instagram und zeigt sich deshalb ungeschminkt und ungestylt © Instagram: dannibuechner

15 / 17 Mit ihrem Partyoutfit sorgte Danni Büchner für gemischte Reaktionen. Von „bezaubernd“ bis „ganz schlimm“ reichten die Stimmen zu dem grünen Minikleid © Instagram: dannibuechner

16 / 17 Wesentlich besser kam Danni Büchners „Baywatch“-Look bei ihren Fans an © Instagram: dannibuechner

17 / 17 Heiß diskutiert wurde auch der Vergleich dieser beiden Fotos - links ist Danni Büchner ungeschminkt und ohne Filter zu sehen - rechts das genaue Gegenteil © Instagram: dannibuechner

Mallorca - Die einen lieben, die anderen hassen sie, aber eine Meinung zu Danni Büchner scheint so ziemlich jeder zu haben. Seitdem sie 2015 den „Goodbye Deutschland“-Kultauswanderer Jens Büchner (✝49) kennen - und lieben lernte, steht die Mutter von inzwischen fünf Kindern im Rampenlicht.

Inzwischen gehört sie zu den gefragtesten Realitystars des Landes und sorgte schon in Formaten wie dem „Sommerhaus der Stars“, dem Dschungelcamp oder „Promi Big Brother“ für Aufsehen. Die Kameras von „Goodbye Deutschland“ gehören auch weiterhin zu den Begleitern der Büchner/Karabas-Familie.

Doch nicht nur im Trash-TV ist die Auswanderin regelmäßig zu sehen. Inzwischen hat sich Danni Büchner auch einen Namen als Influencerin gemacht. Bei Instagram teilt sie täglich private Einblicke aus ihrem Leben mit ihrer Community - und kassierte dafür bereits so manchen Shitstorm.

Danni Büchner kontert Hass im Netz

Doch die fünffache Mutter will sich nicht unterkriegen lassen und gibt ihren Hatern ordentlich Konter - so manche Provokation inbegriffen. Hier gibt es die besten Bilder von Danni Büchner.