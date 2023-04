„Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner ist entsetzt: Ihre Töchter wollen keine Kinder

Von: Alina Schröder

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin Danni Büchner versteht die Welt nicht mehr. Sie wünscht sich so sehr Enkelkinder, doch ihre Töchter haben andere Pläne.

Palma de Mallorca – Entsetzen in der Casa Büchner: Am Morgen ihres Geburtstags bereiten Danni Büchners Kinder in ihrem Haus auf Mallorca ein feierliches Frühstück vor, schmücken die Küche mit einer Girlande, Ballons und Kerzen. Beim gemeinsamen Essen kommt schließlich das Thema Nachwuchs auf.

„Goodbye Deutschland“: Ihre Töchter schocken sie mit Kinder-Beichte an ihrem Geburtstag

Es ist Dannis 45. Geburtstag. Die fünffache Mutter ist von der Überraschung ihrer Kinder sichtlich gerührt. „Meine Kinder haben sich sehr viel Mühe gegeben“, sagt sie in einer neuen Ausgabe des Vox-Magazins „Goodbye Deutschland“. Obwohl sie vor der Kamera fröhlich wirkt, beichtete sie, dass es ihr zu dem Zeitpunkt psychisch nicht gut ging.

Auf ihr Alter ist die Auswanderin nicht gut zu sprechen. Bald sei sie schon eine „abuela“ (dt.: „Oma“), sagt sie scherzhaft. Ob sie aber tatsächlich mal Enkelkinder haben wird, ist fraglich. Denn wenn es nach ihren zwei Töchtern geht, wird es wohl so schnell keine neuen Sprösslinge in der Familie geben. „Wird nicht passieren“, so die 24-jährige Joelina.

Danni Büchner „möchte Enkelkinder“ – doch ihre Töchter haben andere Pläne

Mit dieser Antwort hat Danni wohl nicht gerechnet. „Ihr könnt doch nicht kinderlos durch die Welt gehen!“, entgegnet sie. Das sieht die älteste Tochter jedoch anders.: „Ich hab keinen Bock auf Stress, auf Kinder, Punkt aus.“ Und auch Jada habe andere Pläne im Leben, als schwanger zu werden.

Sie wolle sich nach dem Abitur voll und ganz auf ihr Studium und ihre Karriere konzentrieren. „Mein Ziel ist es, Anwältin zu werden“, so die 19-Jährige. Das Leben in einer Großfamilie mit vier Geschwistern scheint ihr zu reichen. „Ich hab genug Geschwister, wofür brauche ich Kinder?“, sagt sie grinsend in die Kamera.

Für Danni ein Schock. Sie könne nicht verstehen, dass ihre Kinder keinen Nachwuchs möchten. Schiebt es aber auf die aktuelle Situation – sie ist schließlich alleinerziehende Mutter mit fünf Kindern. „Ich glaube, momentan sind alle so ein bisschen abgeschreckt, weil sie sehen, wie hart das auch ist“, ist sich Danni sicher. Der Wunsch jedoch bleibt, denn eins steht für die 45-Jährige fest: „Ich möchte Enkelkinder haben.“ Doch sie hat auch mit ihren eigenen Kindern noch allerhand zu tun: Ihr Sohn Diego musste wegen eines Unfalls ins Krankenhaus. Verwendete Quellen: RTL+