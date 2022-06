„Eure Lebensenergie gebt ihr für mich auf“: Danni Büchner erteilt Hatern wegen Outfit-Kritik klare Ansage

Von: Sarah Wolzen

Danni Büchner wehrt sich gegen den Hate im Netz © Instagram: dannibuechner

Danni Büchner musste wegen eines Party-Outfits einiges an Kritik einstecken. Doch der Realitystar will sich nicht alles gefallen lassen. Jetzt teilt Danni gegen ihre Hater aus.

Mallorca - Danni Büchner (44) kann es ihren Followern einfach nicht recht machen. Für ein Event hatte sich der Realitystar am Samstagabend ordentlich aufgebrezelt. Doch im Netz hagelte es für ihre Kleiderwahl viele fiese Kommentare. Nun wehrt sich Danni (die Büchners: Alle Infos zur „Goodbye Deutschland“-Familie um Danni Büchner und Tochter Joelina Karabas) gegen die Kritik und teilt gegen ihre Hater aus.

Danni Büchner wegen grünem Minikleid stark kritisiert

Ihr grünes Minikleid hatte im Netz für viel Aufruhr gesorgt. Ob „ganz schlimm“ oder „billig“, viele von Dannis über 315.000 Followern bei Instagram machten sich über ihren Look lustig. Doch der Spaß hat nun ein Ende, denn Danni Büchner wehrt sich gegen den Hass.

In einem emotionalen Statement rechnet die fünffache Mutter jetzt mit den Trollen ab: „Ich habe eine Tüte Popcorn weggekloppt, weil ich dachte das ist spannender als Kino“, habe sie sich beim Lesen der Kommentare gedacht.

Danni Büchner will sich nichts gefallen lassen

„Ich ziehe weiterhin an, was ich möchte und nur die Menschen, die ich sehr mag, dürfen an mir und meinem Outfit Kritik ausüben, der Rest ist mir egal.“ Und Danni Büchners Ansage geht sogar noch weiter: „Aber wisst ihr was? Schreibt weiter! Aber ihr vergesst nur eines: eure kostbare Zeit, eure Lebensenergie gebt ihr ihn dem Moment für mich auf!“

Ihr grünes Kleid mag zwar etwas eng gewesen sein, aber das sei ihr egal, so die 44-Jährige, die nun sogar darüber nachdenkt, ein noch engeres Kleid anzuziehen. Doch ihr Look war nicht der einzige Aufreger des Abends. Da es nur ein Freigetränk für sie gegeben habe, verließen Sam Dylan und Danni Büchner die Party von Andrej Mangold „total enttäuscht.“ Verwendete Quellen: instagram.com/dannibuechner