„Lieber putzen gehen als richtigen Trash“: Danni Büchner will nur noch hochklassiges Reality-TV machen

Von: Claire Weiss

Teilen

Bilder wie dieses aus dem Dschungelcamp wird es von Danni Büchner in Zukunft wohl keine mehr geben © Instagram/Danni Büchner & RTL+

Eigentlich ist Danni Büchner gelernte Friseurin. Doch diese Karriere scheint sie schon lange an den Nagel gehängt zu haben. Ihre Zukunft sieht die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin im Reality-TV.

Was macht Danni Büchner eigentlich beruflich? Bevor sie Jens Büchner kennenlernte, war die 44-Jährige lange Hartz-IV-Empfängerin - daraus macht sie auch keinen Hehl.

Von der Hartz-IV-Empfängerin zur Influencerin

„Es gab mal Zeiten, nach meiner ersten Scheidung und da war ich sogar bei der Tafel Essen holen. Also ich weiß, was es bedeutet wirklich nichts zu haben. Ich hatte keine Kohle, keinen Job, aber drei Kinder. Ich wusste nicht, was ich machen sollte!“, erzählte sie 2020 im Dschungelcamp.

Mit Jens Büchner wanderte Danni dann nach Mallorca aus, wo sie gemeinsam das Lokal „Faneteria“ gründeten. Doch nach Jens Tod konnte Danni Büchner das Restaurant nicht viel länger halten. „Nach Jens’ Tod im Jahr 2018 musste ich irgendwann feststellen, dass es ohne ihn nicht geht – es fehlte der Flow, die Energie“, gesteht sie gegenüber Bild.de.

Danni Büchner will nur noch seriöse TV-Arbeiten annehmen

Mittlerweile verdient Danni Büchner ihren Lebensunterhalt als Influencerin und Reality-TV-Star. Durch verschiedene Werbekooperationen auf Instagram verdient die Brünette Geld. Im Fernsehen will sie nun aber nur noch seriöse Angebote annehmen. Lieber „Let’s Dance“ als „Adam sucht Eva“ - „Ich werde lieber putzen gehen, als richtigen Trash im Fernsehen zu machen“, ist Danni überzeugt.

„Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens: 20 unglaubliche Fotos ihrer Body-Transformation Fotostrecke ansehen

Zuletzt war die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin in einer anderen Vox-Sendung zu sehen. Bei „Das perfekte Promi Dinner“ gab es allerdings Zoff mit einem anderen Kandidaten. Verwendete Quellen: Bild.de, Abendzeitung München