„Sport kam für mich nicht infrage“: Danni Büchner verzichtete während ihres Abnehmens auf Fitness

Teilen

Danni Büchner gibt auf Instagram Diät-Tipps © Instagram/Danni Büchner

Danni Büchner hat in den letzten Wochen ordentlich die Pfunde purzeln lassen. Doch statt Bewegung setzt die Wahl-Mallorquinerin lieber auf Diät-Shakes!

Mallorca – Abnehmen funktioniert am besten mit viel Bewegung und gesunder Ernährung — da sind sich wohl die meisten Leute einig. Doch es gibt auch andere Wege, um die Pfunde ordentlich purzeln zu lassen. TV-Auswanderin Danni Büchner (44) hat einen dieser ungewöhnlichen Pfade eingeschlagen, um zu ihrer Traumfigur zu gelangen. Wie sie in einer neuen Instagram-Story verrät, setzte die Fünffach-Mami auf Diät-Shakes, um ihre Fettpölsterchen loszuwerden. Eine Anmeldung im Fitnesscenter war für Danni keine Option.

„Ihr durchlöchert mich mit Fragen wie ich es geschafft habe abzunehmen und Sport kam für mich nicht in Frage“, schreibt sie in ihrer neuesten Story. Im Clip erzählt die Wahl-Mallorquinerin, dass ihr von Familie und Freunden immer wieder dazu geraten wurde, sich doch einfach ein bisschen mehr zu bewegen. Doch Danni hat auf Sport einfach keine Lust: „Ich wurde oft gefragt, wie ich so gut abgenommen habe. Ich muss sagen, ich bin ja echt kein Sportmensch, obwohl es immer wieder Menschen gibt, die sagen: Danni, mach doch ein bisschen Sport, das wird dir gut tun! Ganz bestimmt, aber ich habe es dann anders versucht.“

Mit Milchshakes und Diät-Nahrung ist Danni Büchner auf dem Weg zum Traumgewicht

Statt also ins Fitnesscenter zu gehen oder am Strand entlang zu joggen, mischt sich Danni Büchner lieber einen Milchshake an, auf die sie schwört. In seinen Storys macht der TV-Star deshalb gleich fleißig Werbung für die Produkte und bietet interessierten Followern sogar einen Code an, um beim eigenen Einkauf zu sparen. Die Kooperation scheint sich also zu lohnen!