Von „Wow“ bis „Bellissima“: Danni Büchner entzückt Fans in Royalblau

Danni Büchner gefällt sich selbst sichtlich gut. © Instagram/Danni Büchner

Reality-TV-Star Danni Büchner beweist auf Instagram ihre Stilsicherheit und posiert im royalblauen Blazer. Die Fans sind begeistert von dem tollen Look.

Auf Instagram versorgt Danni Büchner (44) ihre Fans regelmäßig mit Updates zu ihrem Leben. Rund 317.000 User warten jeden Tag begierig auf neue Inhalte des Reality-Stars. In ihren Posts zeigt sich die TV-Bekanntheit gerne intim und teilt auch mal Bikini-Schnappschüsse. Auf einem aktuellen Foto geizt sie ebenfalls nicht mit ihren Reizen. Darauf posiert die „Goodbye Deutschland“-Darstellerin vor einem Spiegel, der an einer Tür befestigt ist.

Danni trägt eine enge schwarze Röhrenhose, die bis zur Taille verläuft. Dazu kombiniert sie ein figurbetontes Top, das mit seinem tiefen Ausschnitt ihr pralles Dekolleté offenlegt. Der Hingucker ist aber sicherlich der royalblaue Blazer, den die Mallorca-Auswanderin darüber trägt. Ihre Haare sind zu wilden Locken gestylt, die ihr auf die Schultern fallen. Abgerundet wird der Look von hübschem Make-up, das Danni ganz hervorragend steht.

Danni Büchner: Fans schwärmen von ihrem stilsicheren Look

Den Post kommentierte die Witwe von Jens Büchner (✝ 2018) lediglich mit zwei Smileys. Ihre Tochter Joelina Karabas (23) hinterließ sogleich ein Herz-Emoji, um ihre Unterstützung für Danni auszudrücken. Auch Fitness-Model Vanessa Mariposa (31) ließ es sich nicht nehmen, den Beitrag zu kommentieren und postete zwei Flammen-Emojis. Die Fans waren ebenfalls entzückt vom tollen Anblick des TV-Stars. „Ein Traum in Blau“, befand ein Follower. Ein weiterer schwärmte: „Du siehst so hübsch aus! Liebe deinen Style.“

Scrollt man durch die Kommentare, dann findet man haufenweise Lob für Danni. „Bellissima“, „Hammer“ und „Wow“ lauten nur wenige der zahlreichen positiven Nachrichten. Ein User bezeichnete die mehrfache Mutter als „wunderschöne Traum-Lady“, während ihr ein anderer mit dem Wort „Granate“ huldigte. Ihre Outfit-Wahl kam ebenfalls super an. „Sehr geschmackvoll und wunderschön - Klamotte und Frau natürlich“, war unter anderem zu lesen. Vor allem die Farbkombination ihres Looks sorgte für Begeisterung. „Passt gut zusammen, blau und schwarz“, hieß es so. Über so viel Lob freut sich Danni sicher sehr!